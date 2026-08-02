Részt vesz a Fidesz a Forsthoffer Ágnes által kezdeményezett egyeztetésen

egyeztetés;Bóka János;Forsthoffer Ágnes;

2026-08-02 16:39:00 CEST

Kíváncsiak a válsághelyzet okozta kormányzati intézkedésekre.

A Fidesz ott lesz a Forsthoffer Ágnes által összehívott egyeztetésen - közölte az ellenzéki párt frakcióvezetője vasárnap délután a Facebookon.

Bóka János jelezte, várják a tájékoztatást az energiaválság kezelésére tervezett kormányzati intézkedésekről.

Mint korábban hírt adtunk róla, személyes tájékoztatást kért hétfőre a miniszterelnöktől a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről és a kormány intézkedéseiről a köztársasági elnök feladat- és hatásköreit gyakorló házelnök. Forsthoffer Ágnes vasárnapi Facebook-bejegyzésében közölte, hogy a találkozót a Sándor-palotában tartják. A megbeszélésre a parlamenti pártok frakcióvezetőit is meghívta, hogy közvetlenül tájékozódhassanak a helyzetről, és kérdéseket tehessenek fel a miniszterelnöknek.