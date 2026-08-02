Kapitány István: Hétfőtől kötelező korlátozások jöhetnek a nagyfogyasztóknál

korlátozás;villamosenergia;energiaválság;Kapitány István;

2026-08-02 15:40:00 CEST

A tárcavezető nyomatékosította: a villamosenergia-rendszer jelenleg stabilan működik.

Hétfőtől kötelező nagyfogyasztói korlátozásokat vezethetnek be – közölte vasárnapi Facebook-bejegyzésében a gazdasági és energetikai miniszter.

Kapitány István jelezte, erről a Védelmi Munkacsoport vasárnapi ülésén határoznak.

A korlátozások sorrendje a tárcavezető szerint egyértelmű: először az állam, a halasztható közületi fogyasztás és a nagyipari felhasználók viselik a terheket. A miniszter arra kérte a lakosságot, hogy 17 és 22 óra között lehetőség szerint időzítse át a mosást, a mosogatást, az elektromos autók töltését, a villanybojlerek felfűtését és más nagyobb fogyasztást.

A rendkívüli intézkedések hátterében az áll, hogy a Duna apadása miatt várhatóan még vasárnap teljesen megszűnik az áramtermelés a Paksi Atomerőműben. Az erőmű teljesítménye már 240 megawattra csökkent, mínusz 134 centiméteres vízállásnál pedig az utolsó működő gépegységet is le kell állítani. Kapitány István hangsúlyozta, hogy a folyamat ellenőrzött, az erőmű biztonsága garantált, a blokkok hűtéséhez szükséges víz, szivattyúkapacitás és szakembergárda rendelkezésre áll.

A villamosenergia-rendszer jelenleg stabilan működik. A helyreállított százhalombattai Dunamenti Erőmű ismét teljes kapacitással termel, így 380 megawattnyi hazai termelőkapacitás tért vissza a rendszerbe. Szombaton a vállalatok, a közintézmények és a lakosság együttes áramfelhasználása mintegy 500 megawattal maradt el a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (MAVIR) előrejelzésétől.

Az önkéntes vállalati fogyasztáscsökkentési vállalások összege az első mintegy 250 megawattról 400–500 megawatt közé emelkedhet. A MOL Petrolkémia 63, a Samsung SDI 32,8, a Magyar Államvasutak (MÁV) pályaműködtetési társasága 22,5, az SK és az Audi Hungaria pedig 22-22 megawattos mérséklést vállalt. Több kereskedelmi és ipari szereplő átszervezte a termelését, csökkentette a világítást vagy későbbre halasztotta energiaigényes folyamatait.

Kapitány István szerint a következő öt nap lesz a legnehezebb, mert Paks várhatóan nem termel, miközben akár 40 fokos hőség következik. A miniszter úgy fogalmazott: az ország összefogásának már mérhető eredménye van.