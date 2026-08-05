Nagyobb, jobb és még zsiványabb

korrupció;FIFA;Szaúd-Arábia;Donald Trump;Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA);Gianni Infantino;Jared Kushner;futball világbajnokság;

2026-08-05 06:00:00 CEST

Hónapokkal azután, hogy a Fidesz és Orbán Viktor megsemmisítő vereséget szenvedett a magyar urnáknál és a választói szívekben, a NER szellemisége tovább él és virul a nemzetközi porondon.

Az oknyomozó újságírók által kikutatott sztori szerint Gianni Infantino FIFA-elnök és az amerikai elnöki vej, Jared Kushner Affinity Partners nevű magántőkealapja egy kiválóan jövedelmező konstrukciót talált ki a 2034-es szaúdi világbajnokság lebonyolítására.

Az ötlet lényege, hogy az eddig a FIFA helyi szervezetei által végzett kiegészítő tevékenységeket (jegyértékesítés, VIP-fogadások, közvetítési jogok technikai kiszolgálása, a meccsek és kapcsolódó rendezvények szervezése és biztosítása) külsős magánvállalatoknak és alvállalkozóknak szerveznék ki, akik el is végeznék ezeket a feladatokat a piaci ár többszöröséért. Az sem véletlen, hogy Kushner hedge fundja a szaúdi vébére készülve keresne sokat: a cég első és legnagyobb befektetője a szaúdi állam volt, Mohammed Bin Salman koronaherceg nagy barátja Trump elnök vejének.

A kritikusok szerint a több milliárd eurós/dolláros bevétel így nem a FIFA helyi szervezeteit, ezáltal a világfutballt erősítené, hanem néhány mohó szerencsevadászt, aki tömött lelátók helyett inkább tömött zsebeket szeretne látni.

Most mondhatnám azt, hogy jellemző: az amerikaiak sosem értékelték a focit és mindenről a pénz jut az eszükbe, de ebben az ötletelésben az olasz Infantino és a NER-féle kleptokrácia ihletése is benne van.

Az Orbán Viktor által felépített, klientúrára, lojalitásra, zsákmányszerzésre, szélhámiára és mohó kollaborációra épülő stratégia úgy meghódította a világot, mint a totális futball az 1974-es vébé után. A jegyárak már az idén is minden eddigi rekordot megdöntöttek, hogy aztán a feketepiacon tovább emeljék több millió forintnak megfelelő összegre egy elődöntőre vagy döntőre kínált jegyet. A szurkolók így is megvették, a tanulság pedig annyi volt Infanto és Kushner számára, amit leginkább a „Bigger, better and more badass” amerikai szlogennel lehetne érzékeltetni: Nagyobb, jobb és még vagányabb. Utóbbi jelző helyére én a „zsiványabb”-at javasolnám ez esetben.

Az említett zsiványok jól spekulálnak arra, hogy a valláspótlékká nőtt futball ereje elég ahhoz, hogy szurkolókat erőn felüli kiadásokra kényszerítsen. Ez pedig a futball baloldali szellemiségének kiforgatása és megcsúfolása. Ezzel együtt szerintem a futball az erősebb és a játék még mindig itt lesz, amikor a zsiványok már hetedhét határon túl járnak. Az ironikus az, hogy ők is ugyanígy gondolják, és cseppet se bánnák ezt a végeredményt.