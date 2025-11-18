Máris bajban a FIFA elnöke

Két hónap sem telt el azóta, hogy Gianni Infantinót választották meg a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) élére, máris egyre több kétely merül fel a személyével kapcsolatban. A Panama-aktákból kiderült, egykor ő látott el kézjegyével egy olyan dokumentumot, amely jóval ár alatt biztosította a Bajnokok Ligája közvetítési jogainak továbbítását egy kétes cég számára. Tegnap a svájci rendőrség átkutatta az UEFA nyoni székházát.