Gianni Infantino, a FIFA elnöke hangsúlyozta, hogy az eljárás révén a jegybirtokosok prioritást élveznek a vízum megszerzéséhez szükséges időpontokban.
Donald Trump amerikai elnök tovább fokozza a Kanada elleni vámháborút, amely aligha tesz jót annak, hogy Mexikóval közösen a három ország rendezi meg jövő nyáron a labdarúgó-világbajnokságot.
A statisztikák viszont azt mutatják, nem lesz sokkal több gól.
Gianni Infantinót a jelek szerint nem izgatta, hogy kimondottan kegyeletsértő dolgot művel.
Átalakulóban van a labdarúgás, létrejött a Nemzetek Ligája, 2024-től nem lesz klasszikus csoportkör a Bajnokok Ligájában, az Európa-bajnokság és a világbajnokság létszáma is növekvőben - ez mind a FIFA elnökének köszönhető.
Az 52 éves olasz-svájci tisztségviselő az egyedüli jelölt a FIFA elnöki posztjára a márciusi tisztújításon.
Gianni Infantino szomorúnak tartja a kettős mércét.
Nem vádolták meg semmivel, nem találták bűnösnek semmiben, és mindenben együttműködik a hatóságokkal – közölte a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség.
A francia sportdiplomata azt kifogásolta, hogy Infantino titokban háromszor találkozott Michael Lauber svájci államügyésszel, miközben az vizsgálatot vezetett a FIFA ellen.
Gianni Infantino többek közt a női foci várható robbanásszerű fejlődését jósolta újraválasztása alkalmából.
Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke szerint a tagszövetségek túlnyomórészt támogatják a világbajnokság 48 csapatosra bővítését. Az olasz-svájci sportvezető szerdán egy dubaji konferencián leszögezte, a bővített tornát ugyanannyi idő alatt le lehetne bonyolítani, mint a mostani 32 csapatos viadalt.
Újabb tervvel állt elő Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó- szövetség (FIFA) elnöke: azt szeretné, ha a jövőben több ország közösen bonyolítaná le a világbajnokságot.
Közzétette a labdarúgó-világbajnokságok átalakítására vonatkozó terveit a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke, Gianni Infantino. Az már eddig is köztudott volt, hogy növelné a tornán résztvevő együttesek számát, méghozzá a jelenlegi 32-ről 40-re. Az azonban meglepetés, hogy elképzelései szerint 2026-tól már akár 48 nemzeti válogatott is részt vehetne a vb-n.
Másfél millió svájci frank (mintegy 420 millió forint) lesz a FIFA elnökének idei, éves fizetése – közölte a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség.
Országházi dolgozószobájában fogadta Orbán Viktor miniszterelnök hétfő este Gianni Infantinót, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) elnökét - közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.
Két hónap sem telt el azóta, hogy Gianni Infantinót választották meg a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) élére, máris egyre több kétely merül fel a személyével kapcsolatban. A Panama-aktákból kiderült, egykor ő látott el kézjegyével egy olyan dokumentumot, amely jóval ár alatt biztosította a Bajnokok Ligája közvetítési jogainak továbbítását egy kétes cég számára. Tegnap a svájci rendőrség átkutatta az UEFA nyoni székházát.
Komoly változásokat tervez Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) múlt pénteken megválasztott új elnöke. Megismételte, hogy a labdarúgó világbajnokságok létszámát 32-ről 40-re kívánja emelni.
A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) örül a FIFA-elnökválasztás eredményének, Gianni Infantino győzelmének - mondta az MLSZ honlapjának Berzi Sándor MLSZ-alelnök, miután hazatért a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) pénteki, zürichi rendkívüli kongresszusáról.
Gianni Infantinót választották meg a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség új elnökének, ezzel új korszak köszöntött be a FIFA életébe. Legfontosabb feladata a delegáltak által elfogadott reformcsomag gyakorlatba való átültetése lesz, amely a szövetség átláthatóbbá tételét, demokratizálását szolgálja.
Hétfőn éjfélkor, lapzártánk után zárult a jelölési határidő a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöki posztjára. A tisztújítást február 26-án rendezik, ám az elmúlt hónapok történéseinek fényében nem lenne meglepő az sem, ha végül mégiscsak elhalasztanák a voksolást. A jelöltek névsora már most vert sereghez hasonlítható, alig akad olyan jelölt, akit makulátlannak nevezhetnénk. Ez azt jelzi, csekély az esély az átfogó változásokra a szövetségnél.
Az egyetlen állva maradt magyar, Dzsudzsák Balázs csapata, az orosz Dinamo Moszkva az olasz Napolival találkozik a labdarúgó Európa Liga nyolcaddöntőjében. A kontinens második számú kupasorozata egyre inkább a szurkolói megmozdulásokról, mintsem a szép és látványos játékról szól.