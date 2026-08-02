Lázár János már tavaly arról beszélt, nagy víztározókat kellett volna építenie az Orbán-kormánynak

klímaváltozás;Lázár János;kritika;

2026-08-02 21:59:00 CEST

Elismerte a kritika jogosságát ebben a kérdésben.

Az elmúlt tíz évben nagy víztározókat kellett volna építeni Magyarországon - erről beszélt tavaly decemberben Lázár János egy felvételen, amelyet a mostani súlyos aszályhelyzet kapcsán idézett fel a 444.

„Az az őrültség, hogy kiengedjük az édesvizet, sokkal többet, mint ami az országba bejön, ez egy tarthatatlan dolog, és a kormány hibát követett el, amikor nem épített nagy víztározókat tíz évvel ezelőtt. Csak árvízvédelmi tározók vannak, amelyek vízvisszatartásra, az ön által képviselt felfogásban teljesen alkalmatlanok. Ez való igaz. Egy balatonnyi édesvíz megy ki úgy az országból, hogy Afrikában ölik az emberek egymást ezért az édesvízért. Ebben mind korrekt az ön állítása, és ebben nincs a kormánynak egy konzekvens vidékfejlesztési, agráripari szempontokat figyelembe vevő, végigvitt döntése, és ezzel adós mindenki. De attól, hogy erről valaki sokat tud beszélni, még semmi nem történik, látható az én példámból is” - fogalmazott Lázár János építési és közlekedési miniszter.

A Homokhátság helyzetét külön kezelte. A politikus szerint ezen a területen nem érdemes szántóföldi növénytermesztéssel próbálkozni, és a víz odavezetése sem jelent megoldást. Azt mondta, a legegyszerűbb, ha visszaadják a területet a tájnak, mert homokon nem lehet kukoricát termeszteni. A kérdést egy olyan vidékfejlesztési minisztériummal lehetett volna megoldani, amely az agrárágazat, az élelmiszeripar és a vízügy egészét is felügyeli. Szerinte így szegmentálni lehetett volna a problémákat, és különböző megoldásokat lehetett volna alkalmazni.

Lázár János a helyzet súlyosságát is elismerte. „A teljes megsemmisülés felé haladunk. Olyan földrajzi, olyan természeti jelenségek vannak, amelyek brutális aggodalomra adnak okot” – fogalmazott a tavaly decemberi felvételen.