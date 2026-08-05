Bóka számonkér

energiaválság;Bóka János;

2026-08-05 06:00:00 CEST

Azt már régen tudjuk, hogy hazánk a tízmillió fociszakértő országa, de az új, hogy a mindenki birtokában lévő szakértelem immár az erőművekre és a folyamszabályozásra is kiterjed. De még ezzel sem lenne baj, annak ellenére, hogy némelyik poszt – például a volt kormányfő korábban kedvencként megjelölt oldalán – szerintem közösségellenes izgatást valósít meg. Mi más lenne egy olyan biztatás, amely arra sarkall, hogy a legkritikusabb órákban minél többen üzemeltessék a leghidegebbre állítva a klímákat és a fagyasztókat? Innen csak egy lépés arra buzdítani, hogy gyújtsanak tüzet a hőségtől kiszáradt erdőben.

A Fidesz újdonsült frakcióvezetőjének, Bóka Jánosnak a nyilatkozata azonban más jelentőséggel bír. Hiszen ő a jelenlegi legnagyobb ellenzéki párt legmagasabb közjogi tisztséggel bíró képviselője, ezért nyilatkozatai ezen párt hivatalos álláspontjának számítanak.

Bóka felháborodva bírálta a Tisza-kormányt, amiért nem tette meg a szükséges intézkedéseket a jelenlegi klíma- és energiakrízis elhárítására, szerinte „a miniszterelnök és pártja számára valahogy mindig más a felelős”.

Az energiakrízis a paksi atomerőmű fokozatos leállítása miatt következett be. A leállítás oka, hogy a Duna relatív vízszintcsökkenése miatt a meglévő vízkivételi mű nem képes az üzemeléshez szükséges mennyiségű hűtővíz kiemelésére, mert az erőmű több mint fél évszázaddal korábbi tervezésekor nem számoltak ilyen alacsony vízszinttel, aminek oka egyrészt az elhúzódó szárazság, másrészt a folyómeder mélyülése. A megoldás több tízmilliárdos és több év átfutású beruházás lenne, amit a mostani kormány – horribile dictu! – az eddigi három hónapja alatt nem volt képes megoldani. Ráadásul 2018-ban már volt egy majdnem ugyanilyen kritikus helyzet, ezért legkésőbb akkor tudni lehetett, hogy a krízis csak idő kérdése.

Bóka felhívja a figyelmet arra az alsó tagozatos iskolások által is belátható tényre, hogy a határkeresztező vezetékkapacitások nem egyenlők a rendelkezésre álló erőművi kapacitásokkal (ki gondolta volna?), viszont a „magyar embereket” tájékoztatni kellett volna az előre lekötött import villamosenergia mennyiségéről és áráról. Az elkerülte a nyilatkozó figyelmét, hogy a villamos energia – pl. a földgázzal és kőolajjal ellentétben – csak korlátozottan tárolható, ezért az importigény a rendszer egyensúlyban tartása miatt pillanatról pillanatra változik, így nemhogy hónapokkal, de órákkal korábban sem határozható meg. Ugyanígy nem látható előre az ár sem, mert az a pillanatnyi kereslet-kínálat függvényében az energiatőzsdén alakul ki, és napszakonként akár több száz százalékot is változhat.

De a legszebb a nyilatkozat azon része, mely szerint a villamos energia importjának most szükséges növelésével „Magyarország energiaszuverenitásának kora véget ért”.

Igaz, hogy a krízis előtt is a villamosenergia-szükséglet 20-30 százalékát változó irányokból importáltuk, kőolaj- és földgázfelhasználásunk mintegy 80 százaléka importból érkezik (ráadásul a geopolitikai folyamatok miatt egyre több forrásból), atomerőművünk üzemanyaga teljes egészében import, tehát hazánkban energiaszuverenitás egy emberöltő óta nem létezik.

Magyar Péter az energiakrízis kezdete óta naponta sokszor tájékoztatja a nyilvánosságot a helyzetről és az intézkedésekről minden lehetséges módon és helyen, de ez nem zavarja Bókát abban, hogy számonkérje a magyar emberek tájékoztatásának elmaradását, hogy aztán a következő mondatában „Facebook-kormányzásról” beszéljen – nyilván azt remélve, hogy a közönség nem veszi észre az üvöltő ellentmondást.

Mindez annak a lehangoló bizonyítéka, hogy társadalmunk végletes megosztottsága olyan métely, amely akkor is rág, ha a bajban összefogásra kellene jutnunk.

A szerző mérnök-közgazdász.

–

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.