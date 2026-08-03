Élesben is elindult az új Bubi Budapesten

főváros;Mol BuBi;

2026-08-03 13:02:00 CEST

Hét hónapos kényszerszünet után hétfőn újraindult a fővárosi közbringa szolgáltatás. A Bubi 3.0 új és nagyobb flottával indul. A teljes keretmegállapodás 35 milliárd forintra rúg.

Több mint egy hónapos tesztidőszak után ma élesben is elindult a Mol Bubi új verziója, amely nagyobb flottát, elektromos kerékpárokat és új kiegészítő szolgáltatásokat is kínál a Budapesten tekerőknek. Nyitányként 3300 kerékpár – ebből 800 elektromos rásegítésű – elérhető, de a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) ígérete szerint 2027-re akár 5000 farabosra bővülhet a rendszer, sőt, ha lesz rá forrás, akkor 8000-re is felmehet ez a szám.

„A klímaváltozás hatásai miatt már ma a legnagyobb kihívásokkal kell szembenéznünk, így még nagyobb jelentőséggel bír, hogy egy újabb fontos lépést teszünk egy zöldebb és fenntarthatóbb Budapest felé” – jelentette ki Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere az új MOL Bubi mai Városháza udvarán tartott bemutatóján. Mint mondta: az új Bubi révén „mind minőségében, mind mennyiségében komoly közösségi kerékpáros fejlesztéshez jutott Budapest”.

A BKK Magyar Kerékpárosklubbal történt egyeztetés nyomán alakította ki a MOL Bubi rendszer árazását.

Az elektromos rásegítésű MOL Bubi kerékpárok bevezető áron, 4500 forintos havibérlettel (az éves bérlet 38250 forint) 15 percig díjmentesen lesznek használhatók, utána percenként 60 forint a tarifa.

A klasszikus kerékpárok éves bérletének díja a BudapestGO-ban vásárolt, közösségi közlekedésre jogosító bérlettel rendelkezőknek 17000 forint, anélkül 19500. A havidíj kedvezménnyel 2.000 forint (anélkül 2.500 forint). Ez 30 perces díjmentes használatot biztosít, akár két kerékpárra vonatkozóan is.

Gál József, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi frakcióvezetője így sem elégedett. A Fővárosi Közgyűlés a frakciójuk javaslatára 2025-ben úgy határozott, hogy a legalább 30 napos, BudapestGO-ban vásárolt havi bérlethez automatikusan járjon havi 10, legfeljebb 30 perces ingyen tekerés. Csakhogy ezt a fejlesztést a BKK nem készítette el időben. Helyette kuponokat adnak a BKK-honlapján regisztráló BudapestGO-bérleteseknek: a klasszikus kerékpárokhoz felhasználható 10 darab 30 perces díjmentes utazásra jogosító kupon a MOL Bubi applikációban váltható be.

„A próbaüzem alatt közel 9 ezer felhasználó tesztelte a rendszert. A BKK folyamatosan gyűjtötte a visszajelzéseket a rendszer finomhangolásához. A tesztelők körében az elektromos kerékpárok aratták a legnagyobb sikert. Az új rendszerben azok is kerékpárra ülhetnek, akiket a nagyobb távolság vagy az emelkedők eddig visszatartottak a kerékpározástól”

– emelte ki a hétfői bemutatón Bodor Ádám, a BKK mobilitási vezérigazgató-helyettese, aki arra is rámutatott, hogy a jelenleg mintegy 40 négyzetkilométeres szolgáltatási terület a következő fejlesztési ütemekben 80 négyzetkilométerre növekedhet, hosszabb távon pedig akár a 110 négyzetkilométert is meghaladhatja. A BKK stratégiai partnere a Mol, ezért Mol Bubi.

Az új közbringarendszert az Európa számos más városában is szolgáltató Inurba Mobility üzemelteti. A közbeszerzésen elnyert megbízás 5 éves időszakra szól, amely további 1,5 évvel hosszabbítható meg, amely idő alatt – a rendelkezésre álló pénzügyi forrásoktól függően.

A közbringa szolgáltatásra kötött keretmegállapodást tavaly decemberben írták alá a spanyol központú Citybike Global céggel, alias Inurbával. A 66 hónapra (öt és fél évre) szóló szerződés teljes összege nettó 35,5 milliárd forint, amelyből 2026 végéig nettó 10,5 milliárd forintra vállalt lehívási kötelezettséget a BKK. Ez a most bejelentett 3300 kerékpár forgalomba állítását foglalja magában.

A szerződés összege két szempontból is meglepő volt. Egyrészt a BKK a főváros másik közlekedési cégével, a BKV-val együtt összesen több tízmilliárdos tartozásállományt görget maga előtt, miközben küszöbön áll a földalatti járműcseréje, fiatalításra vár a buszflotta és több villamosvonalat is meghosszabbítanának.

Másrészt az előző szolgáltató, a Csepel-Nextbike konzorcium öt évre 1,798 milliárd forintért vállalta az üzemeltetést: 1200 darab kerékpár és 158 dokkolóállomás biztosításával. A BKK a Népszavának erre azt válaszolta, hogy a szerződést egy közbeszerzési eljárás eredményeként kötötték meg, a nettó 35,5 milliárd forint pedig egy elméleti maximum, amely a szerződés teljes időtartama alatt minden lehetséges, opcionálisan megrendelhető szolgáltatással együtt kerekedik ki ennyire. Ez nem jelenti azt, hogy a BKK ezt ténylegesen ki is fogja fizetni.

A BKK szerint félrevezető a Bubi 2.0-val az összehasonlítás is, hiszen az új rendszer elektromos kerékpárokat is kínál, informatikai fejlesztésekre, a rendszer folyamatos bővítésére is lehetőséget ad, a működési terület legalább a duplájára bővül, ami a jelenlegi 222 állomás helyett több mint 1200 fel- és leadási pontot jelenthet.

Mint ismert, a Bubi 2.0 működését biztosító szolgáltatási szerződés tavaly december 23-án lejárt. Mivel a korábbi szolgáltatóváltások között rendre volt egy 6 hónapos kényszerszünet, a BKK ezt megelőzendő már 2024 októberében kiírta a Bubi 3.0 működtetésére vonatkozó tendert. A felhívásra 16 cég jelentkezett, de végül négyen tettek ajánlatot, ezek közül az egyik érvénytelen volt. Az ajánlattevőkkel folytatott tárgyalások meglehetősen elhúzódtak. Ráadásul júliusi hatállyal távozott a BKK vezérigazgatója, Walter Katalin, a helyébe lépett háromfős igazgatóság pedig nem kívánta magára vállalni a több milliárdos tender lezárásáról szóló döntést. A BKK a Fővárosi Közgyűlésnek adta át a döntés jogát, amely végül zárt ülés keretében döntött a szerződéskötésről.