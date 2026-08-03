Magyar Péter: A legkritikusabb öt nap előtt állunk, aki azt terjeszti, hogy van víz, csak visszatartják, az hazudik

energiaválság;Magyar Péter;Forsthoffer Ágnes;

2026-08-03 12:59:00 CEST

A magyar emberek jól vizsgáznak – jelentette ki a parlamenti frakcióvezetőkkel folytatott tárgyalása után a miniszterelnök.

Nem azért hívtam össze ezt a mai megbeszélést hogy bárki feladja az ideológiai elveit, hanem azért, mert az ország egy súlyos probléma előtt áll - kezdte Magyar Péterrel közös sajtótájékoztatóját a Sándor-palotában Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök, másfél órás csúszással. A házelnök elmondta, rendkívüli beszámolót kért a kormányról a megtett és megteendő lépésekről.

Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, „konstruktív, a helyzet komolyságához és nehézségéhez illő megbeszélés volt, egy ilyen krízishelyzetben nemzeti összefogásra van szükség. Mint mondta, igyekezett megválaszolni minden felmerülő kérdést, de aki ilyen nehéz helyzetben dezinformációkat terjeszt politikai vagy más érdekből, esetleg ezzel akadályozza a védekezést, az mindent tesz, csak nem azt, amiért a választók a parlamentbe küldték.

A frakcióvezetőktől azt kérte, hogy igyekezzenek a pártok is olyan minőségben vizsgázni, mint ahogy a magyar emberek vizsgáztak, mert a kormányfő szerint eddig mindenki kiválóan teljesített. A miniszterelnök megköszönte a tízezer vízügyi és más szakember munkáját.

Magyar Péter szerint a legkritikusabb öt nap előtt állunk, arra is van esély, hogy újra megdől a abszolút melegrekord. Pakson a nyolc turbina közül egy még működik, az utolsó előtti turbinát tegnap éjszaka kapcsolták le. Bár a Duna Paksnál már –138 centiméteren áll úgy, hogy –134 centiméternél már jönnie kellett volna a teljes leállításnak, a hűtővizes csatorna öblében a szivattyúk leállítása miatt 8-10 centiméterrel megemelkedett a vízszint. Amíg ez kitart, az utolsó turbinát nem kapcsolják le, az, hogy az utolsó turbina még működik, jó hír - jelezte Magyar Péter, hozzátéve, szeretnék elkerülni, hogy méltatlan módon kelljen tisztálkodnia az embereknek. Minél több idő telik el a paksi atomerőmű teljes leállítása és az újraindítása között, annál inkább kihűlnek a reaktorok, nagyobb az esélye, hogy külső segítséget kell igénybe venni, de ettől még természetesen ennek is megvan a protokollja és megoldható - szögezte le a kormányfő.

Áttekintették az importlehetőségeket is, illetve a fogyasztási csúcsokat, amelyeket sikerült szerencsére jócskán alulmúlni – szombaton 400, vasárnap 700 megawattal volt kisebb a fogyasztás a Mavir által előrejelezettnél –, ezért köszönet illeti a lakosságot és a vállalatokat - mondta Magyar Péter, aki szerint jó esélyekkel és bizalommal futnak neki a kritikus időszaknak számító kora esti-esti időszaknak délután 5-től este 10-ig. A frakcióvezetők felvetették rendezvények lemondását is, de Magyar Péter rögzítette, ők máshogy fognak eljárni mint az előző kormány, ezért nem akarnak rendezvényeket beszüntetni.

Mi nem szeretnénk lezárni az országot, szombaton lemondani egy következő heti rendezvényt nem lenne ildomos

– fogalmazott a miniszterelnök. Ez nem azt jelenti, hogy ha valamilyen zavar alakul ki a rendszerben, akkor nem kerülhet sor átütemezése, elhalasztásra, de ennek kicsi az esélye, főleg olyan rendezvények esetében, ahol egyébként saját áramforrást tudnak használni - utalt Magyar Péter kimondatlanul arra, hogy a Fidesz legutóbb a Sziget Fesztiválnak ugrott neki.

Ez nem a mutogatás meg a pártpolitikai harc időszaka, arra meglesz a lehetőség később is - mondta a kormányfő, idézve Forsthoffer Ágnes ülésen elhangzott gondolatait. Még egyszer nyomatékosította azonban, hogy senki ne terjesszen álhíreket a témában. Nem igaz például az, hogy más országok visszatartják a vizet Magyarország elől - oszlatott el egy összeesküvés-elméletet.

– Be tudnám mutatni az ausztriai, a németországi és a szlovákiai vízállás-jelentéseket. Mindenhol rekordalacsony szinten van a víz. Az, aki azt terjeszti, hogy van víz, csak visszatartják, hazudik – jelentette ki a miniszterelnök, hozzáfűzve, Orbán Anita külügyminiszter tárgyalt a szomszéd országokkal, de a Rajnán is látják, hogy ez a helyzet.

Magyar Péter azért megjegyezte, hogy ha Paks 2 már működne, vagy ha megépülhetett volna az a szélerőmű-kapacitás, ami nem épült meg az Orbán-kormány szélerőmű-ellenessége miatt, akkor nem lennénk ekkora bajban.

Magyar Péter jelezte, saját bőrünkön érezhetjük a klímaváltozás hatásait, ezért mikor, ha nem most van itt az ideje, hogy hallgassunk a szakmára és őszintén beszéljünk a témában? - tette fel a kérdést, hozzátéve, minden nehézség egyben egy lehetőség is egy-egy nagyobb lépésre.

Továbbra sem tudni, a paksi atomerőmű mikor indulhat újra teljes kapacitással, bízni kell a frissítő esőben, de minden biztosítva van, a szakemberek urai a helyzetnek, ígérte a miniszterelnök.