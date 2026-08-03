Budapest;melegrekord;

Vasárnap is megdőlt fővárosban legmagasabb minimumhőmérséklet rekordja, a leghűvösebb pillanatban is 25,8 fokot mutattak a hőmérők

Augusztus 2-án vasárnap sem engedett szorításából a hőség a fővárosban. 

Budapesten a János-hegyen ismét megdőlt a fővárosi napi legmagasabb minimumhőmérséklet rekordja, hivatalosan 25,8 Celsius-fokkal. A korábbi legmagasabb napi minimumhőmérsékletet, 24,3 Celsius-fokot a fővárosban Zugligeten mérték 2017-ben – írja a HungaroMet a hajnali adatok alapján.

Lágymányoson új fővárosi napi maximumhőmérsékleti rekord is született, itt délután 39,4 Celsius-fokot mértek - tették hozzá. Erre a napra eddig 38,9 fok volt a rekord, amelyet még 1949-ben Budapest, Budatétény állomáson regisztráltak.

A szélsőségek válogatása és ellenőrzése a mérések kezdete óta tart, ennek ellenére előfordulhat, hogy a bemutatottnál szélsőségesebb értékek is bekövetkeztek, vagy esetleg hibás érték maradt az adatok között, különösen a XX. század első felében, amely időszakról túlnyomó részben csak kéziratos formában vannak adataink – hangsúlyozta a HungaroMet.

Négyóránként frissül folyamatosan a vízkorlátozásra vonatkozó jelentés, s olyannyira gyorsan változik a lista, hogy ezért nem is tudok pontos számot mondani – válaszolt a Népszava megkeresésére Orbán Zoltán, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium szóvivője, aki ehhez még indoklásul hozzátette, hogy a listán az adott pillanatban rögzített adatoknak éppen emiatt nincs is információértékük.