Vasárnap is megdőlt fővárosban legmagasabb minimumhőmérséklet rekordja, a leghűvösebb pillanatban is 25,8 fokot mutattak a hőmérők

Budapest;melegrekord;

2026-08-03 18:05:00 CEST

Augusztus 2-án vasárnap sem engedett szorításából a hőség a fővárosban.

Budapesten a János-hegyen ismét megdőlt a fővárosi napi legmagasabb minimumhőmérséklet rekordja, hivatalosan 25,8 Celsius-fokkal. A korábbi legmagasabb napi minimumhőmérsékletet, 24,3 Celsius-fokot a fővárosban Zugligeten mérték 2017-ben – írja a HungaroMet a hajnali adatok alapján.

Lágymányoson új fővárosi napi maximumhőmérsékleti rekord is született, itt délután 39,4 Celsius-fokot mértek - tették hozzá. Erre a napra eddig 38,9 fok volt a rekord, amelyet még 1949-ben Budapest, Budatétény állomáson regisztráltak.

A szélsőségek válogatása és ellenőrzése a mérések kezdete óta tart, ennek ellenére előfordulhat, hogy a bemutatottnál szélsőségesebb értékek is bekövetkeztek, vagy esetleg hibás érték maradt az adatok között, különösen a XX. század első felében, amely időszakról túlnyomó részben csak kéziratos formában vannak adataink – hangsúlyozta a HungaroMet.