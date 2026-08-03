Vasárnap is megdőlt fővárosban legmagasabb minimumhőmérséklet rekordja, a leghűvösebb pillanatban is 25,8 fokot mutattak a hőmérők

Budapesten a János-hegyen ismét megdőlt a fővárosi napi legmagasabb minimumhőmérséklet rekordja, hivatalosan 25,8 Celsius-fokkal. A korábbi legmagasabb napi minimumhőmérsékletet, 24,3 Celsius-fokot a fővárosban Zugligeten mérték 2017-ben – írja a HungaroMet a hajnali adatok alapján.
Lágymányoson új fővárosi napi maximumhőmérsékleti rekord is született, itt délután 39,4 Celsius-fokot mértek - tették hozzá. Erre a napra eddig 38,9 fok volt a rekord, amelyet még 1949-ben Budapest, Budatétény állomáson regisztráltak.
A szélsőségek válogatása és ellenőrzése a mérések kezdete óta tart, ennek ellenére előfordulhat, hogy a bemutatottnál szélsőségesebb értékek is bekövetkeztek, vagy esetleg hibás érték maradt az adatok között, különösen a XX. század első felében, amely időszakról túlnyomó részben csak kéziratos formában vannak adataink – hangsúlyozta a HungaroMet.Megdőlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord szombatonPénteken megdőlt a fővárosi hajnali és napi melegrekord, másfél-két hétig nincs remény az enyhülésreA Sziget energiafüggetlen, a hőségriadó miatt óvintézkedéseket tesz több fesztivál és intézmény is