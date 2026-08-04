Minden eddiginél nagyobb a pánik a Fideszben, Orbán Viktor pártja csak kritizálni tud, együttműködni nem

Fidesz;elemzés;ellenzék;együttműködés;kritika;pánik;

2026-08-04 16:55:00 CEST

Országos válsághelyzetben az a fajta konfrontatív politika, amit a Fidesz jelenleg képvisel, Virág Andrea szerint nem alkalmas új szavazók megszólítására. Ágh Attila egy eddiginél is nagyobb pánik jeleit véli felfedezni az ellenzéki pártnál.

Az extrém hőmérséklet és a súlyos aszály energiakrízist okozott Magyarországon. Vizsgázik a kormány, de vizsgázik az ellenzék is. Kérdésünkre, hogy a Fidesz milyen arcát mutatja ebben a helyzetben, Virág Andrea politológus, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója hangsúlyozta: hosszú idő óta a mostani az első olyan válság, amelynek során a Fidesz nem kormánypártként, nem egy már jól begyakorolt forgatókönyv szerint, hanem ellenzéki pártként lép fel.

– A Fidesz egyelőre szerepkeresésben van, konfrontatív magatartást látni a részéről – állapította meg Virág Andrea. Miközben a Fidesz a Tisza-kormányt hibáztatja „mindenért is”, próbálja felmutatni – több-kevesebb sikerrel –, hogy mit tenne másként. Ezzel együtt a politológus a leginkább szembetűnőnek azt tartja, hogy a Fidesz „mennyire eltűnt”.

Lehet elemezni egyes fideszes nyilatkozatokat és megnyilvánulásokat, de a párt összességében nincs jelen a válsághelyzetben.

Magától értetődő, hogy krízis idején elsősorban a hatalmon lévők, a cselekedni képes politikusok tudnak kiemelkedni, de ezzel kalkulálva is kijelenthető: nincs jó állapotban a Fidesz, nincs felkészülve arra, hogy jól reagáljon egy ilyen váratlan helyzetre. Virág Andrea szerint a Fidesz felől semmiféle jele nem érződik annak, hogy a válság megoldása érdekében szeretne együttműködni a kormánnyal. Csak kritika van, együttműködés nincs.

Politikai szempontból azonban érthető, hogy a Fidesz miért ezt a stratégiát követi. A párt megmaradt tábora, az elkötelezett „kemény mag” nagyon erősen Tisza-ellenes szavazókból áll. Ők egész biztosan azt várják el a Fidesztől, hogy kritikákat fogalmazzon meg a Tiszával szemben

– magyarázta Virág Andrea. Az energiaválság szerintük a Tisza hibája, ahogyan az is, hogy le kell állítani a paksi atomerőművet. A megmaradt szavazók aligha fogadnák jól, ha a Fidesz kooperatívabb lenne a kormánnyal.

A Fidesz dilemmája az, hogy más stratégiát kell követnie, ha csupán a megfogyatkozott szavazótábor megtartását tekinti céljának, és megint másikat, ha a szavazótábor növelését szeretné elérni. Virág Andrea szerint több mint valószínű, hogy

országos válsághelyzetben az a fajta konfrontatív politika, amit a Fidesz jelenleg képvisel, nem alkalmas új szavazók megszólítására.

Hiszen a választók jelentős része egyebek között éppen azért fordult el a Fidesztől, mert elutasította a volt kormánypárt agresszív, folyton és mindenkivel harcoló magatartását.

– Az, ami hétfőn a Sándor-palotában történt, nem csupán praktikus, hanem szimbolikus esemény is volt – utalt Ágh Attila politológus arra, hogy Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök találkozott a miniszterelnökkel és a parlamenti pártok frakcióinak vezetőivel. Az újabb magyar történelemben – tette hozzá – először fordult elő, hogy egy válsághelyzet megoldása érdekében az államfő hivatalába meghívták az érdemi politikai szereplőket.

A Fidesz ettől pánikba esett – értékelt Ágh Attila. Ez már abból látszott, ahogyan előzőleg a párt a készülő találkozóra reagált. Udvariatlan és értelmetlen módon próbálta elhárítani az ebből fakadó kihívást, amire a Fidesz pillanatnyilag egyáltalán nem képes, de az is kérdés, hogy az elkövetkező napokban vagy hosszabb távon képes lesz-e.

Az, hogy a Fidesz a Sándor-palota „illegális lakásfoglalójának” minősítette Forsthoffer Ágnest, a politológus értelmezésében azt jelenti: a Fidesz számára az összes általa aláírt jogszabály, döntés szintén illegális, beleértve a krízis kezelésére vonatkozó egyeztetést is.

Itt jön be a képbe Orbán Viktor vágyálma, jelesül az, hogy minél nagyobbak lesznek a társadalmi feszültségek, annál nagyobb mértékben fog csökkenni a Tisza népszerűsége, és a társadalmi támogatottságát elveszítő kormánnyal szemben egyre erősebbé válik majd a Fidesz.

A valóságban a Fidesz szétesése az elmúlt héten is folytatódott – közölte Ágh Attila –, nem annyira egy új fideszes stratégiáról, hanem egy eddiginél is nagyobb pánik jeleiről van szó.