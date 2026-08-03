Magyar Péter: Felmerült a most szombati munkanap elhalasztása, de erről a Tisza-kormány még nem hozott döntést

energiaválság;Magyar Péter;Forsthoffer Ágnes;

2026-08-03 13:27:00 CEST

Magyarországon nincs ellátási zavar. A miniszterelnök a Sándor-palotában válaszolt a sajtó kérdéseire az energiaválsággal kapcsolatban.

Nagyon pozitívnak értékelte a frakcióvezetőkkel tartott, energiaválságról szóló megbeszélést Forsthoffer Ágnes házelnök a Magyar Péterrel a Sándor-palotában tartott közös sajtótájékoztatóján. Nyilván nem kell mindenben egyetérteni, de a szándék mindenkiben megvolt arra, hogy megismerje a helyzetet - mondta a közmédia kérdésére.

Magyar Péter szintén pozitívnak értékelte a találkozót, a stílusuk nyilván különböző, de voltak konstruktív felvetések, például a nagyfogyasztók vállalásainak esetleges nyilvánossága kapcsán, habár a cégek helyzete természetesen eltér - mondta. Egyelőre abban állapodtak meg, hogy a legnagyobb vállalásokat tevő cégeket hozzák nyilvánosságra.

Az RTL Híradónak Magyar Péter elmondta, importálnia mindig kell Magyarországnak energiát, de a napsütéses órákban a napelemek jól tudnak teljesíteni, de ahogy ez csökken, úgy egyre inkább szükségessé válik az import. Melegrekordok dőlnek meg, más országokban is kapcsolnak le atomerőműveket, ezért az árak is magasabbak, de az MVM előre is köt le energiát. Az 50 milliárd forintos költségvetési teherről szóló becslés egy hozzávetőleges becslés, de a miniszterelnök abban bízik, hogy tartható és hogy nem a magyar embereknek kell megfizetni a problémák árát.

A megbeszélésen felmerült a most szombati munkanap elhalasztása, de erről a Tisza-kormány még nem hozott döntést, abban a reményben, hogy pénteken le fog hűlni az idő - felelte Magyar Péter az MTI kérdésére. Itt a miniszterelnök kitért rá, hogy egyébként az iparkamarától és számos más gazdasági szereplőtől is nagyon hasznos tanácsokat, illetve segítségfelajánlást kaptak, amit ezúton is köszön.

A szlovák energiatámogatási felajánlásról az ATV kérdésére Magyar Péter azt mondta, minden felajánlást köszönnek, de az áramnak világpiaci ára van, és Magyarország vásárol is energiát Szlovákiából. Ukrajna felől is folyamatos import van Magyarország felé, de ezeket nem mindig Ukrajnában termelik, hanem adott esetben északon, csak az ottani vezetékeken keresztül érkezik.

Az Indexnek Magyar Péter elmondta, piaci árak vannak, mindig a legolcsóbb forrást választják a kereskedők. A hálózatok össze vannak kapcsolva. Amióta a Tisza átvette a kormányzást, minden hónapban többletes a folyófizetési mérleg - közölte.

A TV2 arról kérdez, hogy ha a paksi erőmű teljesen leáll, mennyi időbe telhet az újraindítás. A kormányfő elmondta, ez attól függ, hogy mennyi ideig áll a létesítmény. Az újraindításhoz azonban a Duna vízszintjének tartós emelkedésére van szükség. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter már az első hőhullám idején Paksra ment és szoros monitoringról állapodtak meg - ismertette.

A meglévő gázerőművek működnek, de nem folyamatosan, hiszen ezeknek a működési költsége is magasabb. Ezek akkor kapcsolnak be, amikor jelzi nekik az irányító, hogy várhatóan csökken annyit a naperőmű-termelés, hogy lejjebb fognak menni az árak és így rentábilisabb lehet - fejtette ki a miniszterelnök a Telexnek. Ellátási zavar jelenleg nincs és továbbra sem számítanak erre, nem várják meg - szögezte le Magyar Péter.

Magyar Péter arra számít, hogy az Országgyűlés a jövő hétfőn már ülésezhet. Ami az augusztus 20-ai állami ünnepség esetleges módosulását illeti, a miniszterelnök elmondta, zajlanak az előkészületek egy sokkal szolidabb, de emelkedett és ünnepélyes, nemzeti egységet szolgáló eseményre. Ha a helyzet súlyosbodna, akkor természetesen mérlegelik a halasztási lehetőségeket, de ezt szerinte senki nem szeretné megtenni, és még csak 3-a van, várjuk meg mi lesz 20-áig - mondta a Kontrollnak.

Az Inforádió kérdésére a miniszterelnök azt mondta, nehéz kérdés, hogy a jelenlegi szinten fenntartható-e Paks működése, mivel a Duna vízszintjének változását is nehéz megmondani előre.

Végezetül a Magyar Hang felvetésére, lehet-e a paksi hűtőrendszert frissíteni úgy, hogy a későbbiekben ne állhasson elő hasonló helyzet a Dunánál, a kormányfő elmondta, felmerült ez a frakcióvezetői egyeztetésen is. A probléma a miniszterelnök szerint az, hogy nem nagyon épülnek már erőművek nyílt, szabad vízű, élővízes hűtéssel, nálunk azonban Paks 2-t is így tervezték. Felmerült már a 2010-es évek elején Paks 1-nél hűtőtornyok kialakítása és a Duna mentesítése, de az akkori környezetvédelmi államtitkár és a hozzá közel álló körök ezt megfúrták, mert tartottak a magas kéményektől. Ennek ellenére a miniszterelnök szerint érdemes ezt megfontolni több alacsonyabb kéménnyel. Megjegyezte, ez azonban nagyon időigényes feladat.