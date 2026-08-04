Ilyen volt a TV2 új híradójának első adása

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2026-08-04 08:30:00 CEST

A hírműsorban javarészt objektíven és pártatlanul számoltak be a friss és kevésbé friss történésekről, bár a politikai hírekre a 45 perces adásból csaknem 33 percet kellett várni.

Megnéztük a TV2 új hírműsorának, a TV2 Híradónak első, hétfő esti adását. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a korábban propagandaként funkcionáló Tények helyett most milyen köntösben tér vissza az egyik legnézettebb kereskedelmi csatorna híradója.

Immáron működik-e az objektív, tényalapú hírszolgáltatás? Vajon elfogulatlanul és pártatlanul számolnak be a hírekről? Az új formáció első műsora alapján ezekre a kérdésekre röviden azt lehet válaszolni: javarészt igen. Nem ilyen egyszerű azonban a helyzet, ezért szétszálaztuk az adást.

Tragédiák, bűnügyek és balesetek fél órában

A híradó bűnügyi és rendőrségi hírekkel indult, Magyarország két legnagyobb folyója, a Duna és a Tisza nyelt el több embert is a napokban. Pesterzsébeten késsel kergettek a Dunába egy férfit, aki azután belefulladt a vízbe, Csepelen viszont bűncselekmény nélkül történt mindez. A TV2 beszámolója szerint a Tiszában is többen eltűntek, valakit sikerült megmenteni, valakit pedig még mindig nem találtak meg.

Közlekedési balesetek következtek Gyulán és Jászkisérnél, majd jöhetett a kánikula és a Duna rekordalacsony vízállása. Beszámoltak a folyó mélyén láthatóvá váló, korábban Budapest megszállása alatt lebombázott Ferenc József hídról, illetve arról is, hogy az alacsony vízállás miatt lövedék és lopott autó is előkerült már a Dunából.

Ezután rátértek arra, hogy Debrecenben első fokozatú vízkorlátozást vezettek be. Itt a néző már azt gondolhatta, hogy végre jönnek a közéleti és politikai hírek, de gyorsan visszakanyarodott az adásmenet a tragédiákhoz és a bűnügyekhez. Ennek szellemében számoltak be az Újbarok SE 48 éves „Dugó” becenevű focistájának tragikus haláláról, aki közvetlenül egy Csákváron lejátszott edzőmérkőzés után a saját csapata kispadjánál esett össze. Ezt követően jött a vádemelés a biatorbágyi emberrablók ellen, villamosmegállóba csapódó autós a Blaha Lujza téren, és máris egy négyéves kisfiú segélyhívását rögzítő hangfelvételt hallgathattak a nézők. A szentmártonkátai óvodás ugyanis anyukája összeesése után tárcsázta a 112-t.

Jöhet a politika

A Sziget fesztivál áramellátásának biztosításával és Gerendai Károly főszervező nyilatkozatával átmenetet képezve jöhettek a politikai hírek. A 45 perces híradó adásában minderre csaknem 33 percet kellett várni. Az energiaellátás okozta kihívások fényében beszámoltak arról, hogy az országban lekapcsolják az épületek díszkivilágításait, de Vitézy Dávid közlekedési és beruházási minisztertől is idéztek, aki bejelentette, hogy korlátozzák a vasúton a teherszállítást.

Ezután következett Magyar Péter délelőtti sajtótájékoztatója, ahol objektíven, néhol a miniszterelnök nyilatkozatát is bejátszva mutatták be a kormányfő fontosabb kijelentéseit az egész országban tomboló kánikula és a Duna rekordalacsony vízállása okozta energiaellátási nehézségek kapcsán. Kis hiányérzete azonban lehetett az embernek, például nem említették meg, hogy a kormány 50 milliárdot költhet a helyzet kezelésére.

Ezt követően nagyjából a frakciók méreteinek arányában idéztek az ellenzéki pártok frakcióvezetőinek sajtótájékoztatóiból.

Bóka János (Fidesz) szerint a Tisza-kormánynak nincsenek valós intézkedései, Rétvári Bence (KDNP) a Magyar Péter által beharangozott nemzeti összefogást hiányolta, Toroczkai László (Mi Hazánk) pedig arról beszélt, hogy a kialakult helyzetért a mostani és az előző kormány egyaránt felelős.

Na de hogy is maradhattak volna el a Fidesz frakciójának új tagjai? A TV2 híradója beszámolt róla, hogy Hortay Olivér és Palóc André foglalják el a Szijjártó Péter és Budai Gyula által megüresedett parlamenti székeket. Hortay esetében azonban a csatorna nem hangsúlyozta az új képviselő megafonos múltját, az viszont sokak számára meglepő lehetett, hogy a politikai aktusról Horn Gábor politikai szakértőt kérdezték, akire korántsem süthető rá a „fideszes” jelző.

A politikai hírek közé befért továbbá az is, hogy a Tisza-kormány eláll a zuglói irodaházak vásárlásától, és 300 milliárdot követelnek vissza. A híradó végül külföldi hírekkel zárult, melyek közül a leglényegesebb a Ceutában kialakult migránshelyzet volt.

A TV2 tudósításába a spanyol kormány migrációs politikája ellen tüntetők megszólalása mellé befért egy fiatal migráns nyilatkozata is, ami egészen unikálisan hatott a csatorna hírműsorában.

Vasárnap esti közleményében jelentette be a TV2, hogy a május elején megszűnt Tények helyett a csatorna hírműsora TV2 Híradó néven indul újra, amelynek első adását hétfőn este láthatják a nézők. A képernyőről eltűnő Gönczi Gábor és Marsi Anikó helyett a műsort Pachmann Péter és Szedmák Zita vezetik majd.