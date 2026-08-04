Magyar Péter: Két centimétert emelkedett a Duna vízszintje Paksnál, stabilan működik az utolsó turbina

Két centiméterrel emelkedett reggelre a Duna vízszintje Paksnál, így stabilizálódott a paksi atomerőmű hűtővízellátása, és továbbra is működik az utolsó termelő turbina - közölte kedden a miniszterelnök.
Magyar Péter egy Facebook-videóban azt mondta, hajnali fél kettőkor az erőmű vezetése arról tájékoztatta, hogy már csak néhány milliméter választja el a vízszintet attól a határtól, amelynél 44 év után először el kellene indítani a teljes lekapcsolási folyamatot. A szivattyúk teljesítménye addig folyamatosan romlott, ezért abban állapodtak meg, hogy a körülmények mérlegelése után döntenek a szükséges lépésről. Ezután előbb a paksi fő Duna-ágon, majd az erőmű hidegvizes csatornájának öblében is véget ért a hetek óta tartó apadás, és lassan emelkedni kezdett a vízszint. Ezzel párhuzamosan helyreállt a hűtővizet biztosító szivattyúk teljesítménye.Magyar Péter: Pár milliméterre jártunk a Paksi Atomerőmű leállításától
A kormányfő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a következő napok továbbra is nehezek lesznek a 40 fok feletti hőség, az aszály és az energiabiztonsági kockázatok miatt. Reményei szerint péntektől lehűlés érkezik, és csapadék is hullhat a Duna felső vízgyűjtő területein.
Magyar Péter azt kérte, hogy a nagyfogyasztók tartsák be az önként vállalt fogyasztáscsökkentést, a lakosság pedig lehetőség szerint mérsékelje vagy ütemezze át az áramhasználatát a 17 és 22 óra közötti időszakban. A politikus szerint hétfőn és vasárnap 600-700 megawattal maradt el a fogyasztási csúcs a szakemberek előzetes becslésétől.
A miniszterelnök Paksra indult, délután pedig ülésezik a védelmi munkacsoport Budapesten, ahol szükség esetén további döntéseket fognak hozni.Magyar Péter szerint ha túl leszünk az energiaválságon, meg kell nevezni a felelősöket, üzent Mészáros Lőrincnek isA kiszáradó Duna már az európai atomerőművek biztonságos működését is veszélyezteti