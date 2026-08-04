Magyar Péter: Két centimétert emelkedett a Duna vízszintje Paksnál, stabilan működik az utolsó turbina

atomerőmű;Paks;leállás;Magyar Péter;

2026-08-04 10:00:00 CEST

Jelezte, hogy a legnehezebb napok még előttünk állnak.

Két centiméterrel emelkedett reggelre a Duna vízszintje Paksnál, így stabilizálódott a paksi atomerőmű hűtővízellátása, és továbbra is működik az utolsó termelő turbina - közölte kedden a miniszterelnök.

Magyar Péter egy Facebook-videóban azt mondta, hajnali fél kettőkor az erőmű vezetése arról tájékoztatta, hogy már csak néhány milliméter választja el a vízszintet attól a határtól, amelynél 44 év után először el kellene indítani a teljes lekapcsolási folyamatot. A szivattyúk teljesítménye addig folyamatosan romlott, ezért abban állapodtak meg, hogy a körülmények mérlegelése után döntenek a szükséges lépésről. Ezután előbb a paksi fő Duna-ágon, majd az erőmű hidegvizes csatornájának öblében is véget ért a hetek óta tartó apadás, és lassan emelkedni kezdett a vízszint. Ezzel párhuzamosan helyreállt a hűtővizet biztosító szivattyúk teljesítménye.

A kormányfő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a következő napok továbbra is nehezek lesznek a 40 fok feletti hőség, az aszály és az energiabiztonsági kockázatok miatt. Reményei szerint péntektől lehűlés érkezik, és csapadék is hullhat a Duna felső vízgyűjtő területein.

Magyar Péter azt kérte, hogy a nagyfogyasztók tartsák be az önként vállalt fogyasztáscsökkentést, a lakosság pedig lehetőség szerint mérsékelje vagy ütemezze át az áramhasználatát a 17 és 22 óra közötti időszakban. A politikus szerint hétfőn és vasárnap 600-700 megawattal maradt el a fogyasztási csúcs a szakemberek előzetes becslésétől.

A miniszterelnök Paksra indult, délután pedig ülésezik a védelmi munkacsoport Budapesten, ahol szükség esetén további döntéseket fognak hozni.