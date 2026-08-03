Magyar Péter szerint ha túl leszünk az energiaválságon, meg kell nevezni a felelősöket, üzent Mészáros Lőrincnek is

ellenzék;paksi atomerőmű;vízszint;Sándor-palota;energiaellátás;Mészáros Lőrinc;energiaválság;Magyar Péter;Forsthoffer Ágnes;Tisza-kormány;

2026-08-03 22:27:00 CEST

Pakson hétfő este is stagnált a vízszint, és az utolsó turbina tovább termeli az áramot. A miniszterelnök sajnálja, hogy a délelőtti találkozón a Sándor-palotában az ellenzék javaslatok híján Forsthoffer Ágnest sértegette.

Köszönöm a mai meghívást a Sándor-palotába. Örülök, hogy az ellenzéki minden éremi kérdését megválaszolhattam az energiaválság kormányzati kezelés kapcsán – írt a hétfő esti, a napot összefoglaló Facebook-posztjában Magyar Péter. A találkozót, ahogy arról beszámoltunk, Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés államfői jogköröket gyakorló elnöke kezdeményezte a miniszterelnök és a parlamenti frakcióvezetők részvételével.

Elmondtam a frakcióvezetőknek, hogy függetlenül attól, hogy a volt kormányt terheli a felelősség hazánk jelenlegi nehéz helyzetéért, egy ilyen válság idején az egyet helyes út a teljes nemzeti összefogás. Ez persze nem azt jelenti, hogy miután túlleszünk a nehézségeken, nem kell levonni a konzekvenciákat és nem kell megnevezni a felelősöket. Sajnálom, hogy az ellenzéki politikusok érdemi felvetések híján inkább az elnök asszonyt sértegették (illegális lakásfoglalóhoz hasonlították). Sebaj, mi megpróbáltuk. Megyünk tovább és közösen ezt a helyzetet is megoldjuk. Az imént tájékoztatott a Paksi Erőmű vezérigazgatója, hogy a vízszint stagnál, az utolsó turbina termeli az áramot. Az első kritikus napot sikerrel vettük. Mindenkinek köszönöm – tette hozzá – a kormányfő.

Magyar Péter előzőleg az ország villamosenergia-rendszerének irányításáért felelős Mavir Zrt. vezénylőközpontjából jelentkezett be. Facebook-videójában elmondta, hogy ha tartani lehet a jelenlegi takarékosságot, akkor nem szükséges szigorúbb beavatkozás. Mint ismertette, este fél nyolc körül a hálózatterhelés 6300 megawatt környékén járt, jóval lejjebb a tervezettnél, az eltérés meghaladta az 500 megawattot, azaz ennyivel fogyaszt most kevesebbet az ország a korábban a szakértők által készített előrejelzéseknél. – Reméljük, sikerül fenntartani a nap további kritikus óráiban és a következő napokban is ezt az előnyt – jegyezte meg, hozzátéve, hogy a legkritikusabb napok jönnek, és szerdán lehet a legnagyobb hőség.

Innen is üzenem az olasz partoknál ringatózó Rose d’Or nevű harmincmilliárdos jacht tulajdonosának, hogy még nem késő önkéntes felajánlást tenni, ahogy azt megtette több száz másik vállalat is – szólította fel Mészáros Lőrincet, aki a NER alatt lett Magyarország leggazdagabb embere. Megemlítette még a Mészáros érdekkörébe tartozó, több tízmilliárdos állami támogatásban és kedvező hitelben részesülő izocukorgyárat, a KALL Ingredients Kft-t, amely eddig ismertetése szerint nem válaszolt, hogy vállalják-e a 13 megawattos fogyasztásuk önkéntes visszafogását.