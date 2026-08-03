Magyar Péter szerint ha túl leszünk az energiaválságon, meg kell nevezni a felelősöket, üzent Mészáros Lőrincnek is

Köszönöm a mai meghívást a Sándor-palotába. Örülök, hogy az ellenzéki minden éremi kérdését megválaszolhattam az energiaválság kormányzati kezelés kapcsán – írt a hétfő esti, a napot összefoglaló Facebook-posztjában Magyar Péter. A találkozót, ahogy arról beszámoltunk, Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés államfői jogköröket gyakorló elnöke kezdeményezte a miniszterelnök és a parlamenti frakcióvezetők részvételével.
Elmondtam a frakcióvezetőknek, hogy függetlenül attól, hogy a volt kormányt terheli a felelősség hazánk jelenlegi nehéz helyzetéért, egy ilyen válság idején az egyet helyes út a teljes nemzeti összefogás. Ez persze nem azt jelenti, hogy miután túlleszünk a nehézségeken, nem kell levonni a konzekvenciákat és nem kell megnevezni a felelősöket. Sajnálom, hogy az ellenzéki politikusok érdemi felvetések híján inkább az elnök asszonyt sértegették (illegális lakásfoglalóhoz hasonlították). Sebaj, mi megpróbáltuk. Megyünk tovább és közösen ezt a helyzetet is megoldjuk. Az imént tájékoztatott a Paksi Erőmű vezérigazgatója, hogy a vízszint stagnál, az utolsó turbina termeli az áramot. Az első kritikus napot sikerrel vettük. Mindenkinek köszönöm – tette hozzá – a kormányfő.Magyar Péter: A legkritikusabb öt nap előtt állunk, aki azt terjeszti, hogy van víz, csak visszatartják, az hazudik
Magyar Péter előzőleg az ország villamosenergia-rendszerének irányításáért felelős Mavir Zrt. vezénylőközpontjából jelentkezett be. Facebook-videójában elmondta, hogy ha tartani lehet a jelenlegi takarékosságot, akkor nem szükséges szigorúbb beavatkozás. Mint ismertette, este fél nyolc körül a hálózatterhelés 6300 megawatt környékén járt, jóval lejjebb a tervezettnél, az eltérés meghaladta az 500 megawattot, azaz ennyivel fogyaszt most kevesebbet az ország a korábban a szakértők által készített előrejelzéseknél. – Reméljük, sikerül fenntartani a nap további kritikus óráiban és a következő napokban is ezt az előnyt – jegyezte meg, hozzátéve, hogy a legkritikusabb napok jönnek, és szerdán lehet a legnagyobb hőség.Kell a pénz, heti több mint 200 millió forintért bérelhető a Várkonyi Andrea és Mészáros Lőrinc által használt Rose d’Or
Innen is üzenem az olasz partoknál ringatózó Rose d’Or nevű harmincmilliárdos jacht tulajdonosának, hogy még nem késő önkéntes felajánlást tenni, ahogy azt megtette több száz másik vállalat is – szólította fel Mészáros Lőrincet, aki a NER alatt lett Magyarország leggazdagabb embere. Megemlítette még a Mészáros érdekkörébe tartozó, több tízmilliárdos állami támogatásban és kedvező hitelben részesülő izocukorgyárat, a KALL Ingredients Kft-t, amely eddig ismertetése szerint nem válaszolt, hogy vállalják-e a 13 megawattos fogyasztásuk önkéntes visszafogását.Magyar Péter: Paksnál és Budapestnél is stagnál a Duna vízszintjeMagyar Péter: A legkritikusabb öt nap előtt állunk, aki azt terjeszti, hogy van víz, csak visszatartják, az hazudik