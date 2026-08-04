Zuglói irodabiznisz: A kormány szerint nem csak a már kifizetett vételárrészletek járnak vissza

Zugló;Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.;kormányzati negyed;

2026-08-04 12:05:00 CEST

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn jelentette be, hogy a kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán-kormány már kifizetett.

A zuglói irodakomplexum megvásárlására kötött szerződés szerint nem csak a már kifizetett vételárrészletek járnak vissza, ha a beruházó nem teljesíti határidőre kötelezettségeit - derül ki a kormányzati portálon megjelent közleményből, amelyből a Magyar Távirati Iroda (MTI) idézett.

Az állam mint megrendelő emellett visszakapja a foglaló kétszeresét, jogosult a nettó vételármaximum 10 százalékának megfelelő meghiúsulási kötbérre, valamint további kártérítési igényeket is érvényesíthet. Ezeket bankgarancia és a Bayer Construct készfizető kezessége is biztosítja. A bankgaranciát az állami Magyar Fejlesztési Bank nyújtotta, ami büntetőjogi felelősséget is felvet, ezért ilyen irányú vizsgálat is indult - írták.

Magyar Péter miniszterelnök hétfőn jelentette be, hogy a kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán-kormány már kifizetett. Elmondta, hogy a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) számos szerződésszegést megállapított.

A kormany.hu oldalon közzétett tájékoztatás szerint az eredeti kormányhatározat legfeljebb 244 milliárd forintos vételárról szólt, de a végleges vételár több mint 254 milliárd forint plusz áfa lett. Közben az előző kormány a dokumentumok szerint már mintegy 315 milliárd forintot ki is fizetett a projekt során. A szerződéstől való elállás célja az, hogy az állam a kifizetéseket visszaszerezze, érvényesítse a megállapodásban szereplő biztosítékokat, és - amennyiben ennek jogi feltételei fennállnak - kötbért és kártérítést is követeljen.

A kormány álláspontja szerint a beruházó nem teljesítette határidőre a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő szerint a zárási feltételek közel fele nem teljesült, így a magyar állam jogszerűen elállhat a szerződéstől. Az átfogó jogi és pénzügyi felülvizsgálat eredményeképpen a kormány úgy döntött, hogy nem köti meg az irodaházak végleges adásvételi szerződését - közölték.

A zuglói irodakomplexum (hivatalos nevén Zugló Városközpont projekt) a Bosnyák tér mögötti területen megvalósult ingatlankonstrukció. Az eredetileg új kerületi központnak szánt gigaberuházást a Bayer Construct csoport építette fel. A Bayer 2021 novemberében lakossági fórumon bemutatott tervben megfogalmazott program alapján a Zugló Városközpont területén egy vegyes rendeltetésű fejlesztés terve körvonalazódott, amely zöldfelületeket, köztereket, irodákat, kereskedelmi utcát és lakóépületeket foglal magába. A projektet négy ütemben tervezték megvalósítani.

2021-ben a Zugló Városközpont projektet a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította, majd további hat kiemelő rendelet határozta meg az építési szabályokat, a településképi követelményeket, a közterület kialakítását, a telekalakítást kivonva a projektet a helyi szabályozások alól.

Az azóta elkészült projekt a Bosnyák tér mögötti, közel 7 hektáros területen fekszik. Magában foglal hét hatalmas irodaházat, valamint a 2025 őszén megnyitott Zenit Corso üzletközpontot. Az elkészült épületeket az állam 244 milliárd forintért vásárolta meg, hogy egy új kormányzati negyedet hozzon létre.