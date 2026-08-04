Visszavonták Hajdú Gábor és Borsa Miklós közmédiás megbízatását

kinevezés;visszavonás;közmédia;Borsa Miklós;Duna Médiaszolgáltató;

2026-08-04 11:21:00 CEST

A közmédia vezetése egy nappal a kinevezések bejelentése után döntött úgy, hogy egyikük sem lesz az M1 Híradó munkatársa.

Visszavonta Hajdú Gábor és Borsa Miklós közmédiás megbízatását a közmédia vezetősége - közölte egy, lapunknak is megküldött tájékoztatásában a Duna Médiaszolgáltató Zrt.

Mint írták, a megújuló közmédia hírszolgáltatásának a társadalom bizalmát vissza kell állítania. Egyben jelezték, arra törekednek, hogy az átmeneti időszak alatt is olyan médiát teremtsenek, ami a társadalmi igényeknek is megfelel.

Az M1 augusztus második felére tervezett újraindítása előtt Hajdú Gábort nevezték ki főszerkesztőnek a híradó élére, aki 1997-ben kezdett a Magyar Televíziónál, később a Duna TV riportere, tudósítója és felelős szerkesztője, majd a Hír TV és az Echo TV munkatársa volt. Legutóbb a Mészáros-csoport kommunikációs területén dolgozott.

Borsa Miklós a Nap TV és a TV2 után a Duna Híradóját és az M1 Híradót vezette, most csaknem tizenegy év kihagyás után tér vissza a képernyőre. Kinevezése azért kapott különös figyelmet, mert 2022-ben arról beszélt: korábban előfordult, hogy általa valótlannak tartott híreket kellett beolvasnia a köztévében, és tiltakozása miatt fegyelmit is kapott.