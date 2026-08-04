„Még mindig túl drága?” – Magyar Péteren gúnyolódik az orosz propaganda a paksi helyzet miatt

„Most hogy látja: még mindig túl drága?” Ezzel a címmel jelentett meg írást az orosz propaganda egyik zászlóshajója, a RIA Novosztyi a paksi helyzettel kapcsolatban. Az atv.hu beszámolója szerint az orosz cikk a rendkívüli hőség és a Duna alacsony vízállása miatt kialakult magyarországi energiahelyzettel foglalkozott. A folyó apadása rontotta az erőmű hűtését biztosító szivattyúk teljesítményét, ezért több paksi blokkot le kellett állítani, egy turbina azonban tovább működött.
A hírügynökség felidézte, hogy a miniszterelnök korábban kilátásba helyezte a Paks II. beruházásról kötött orosz szerződés felülvizsgálatát. Magyar Péter azzal indokolta ezt, hogy a két új blokk építési költsége indokolatlanul magas lehet.Magyar Péter: Két centimétert emelkedett a Duna vízszintje Paksnál, stabilan működik az utolsó turbina
A RIA Novosztyi erre a kijelentésre utalva tette fel a gúnyos kérdést. Az orosz állami médium érvelése azt sugallta, hogy a mostani ellátási nehézségek igazolják az új atomerőművi blokkok szükségességét.
A Paks II. beruházás felülvizsgálata már a kormányváltás után is feszültséget okozott. Az orosz hírügynökség áprilisban azt vetette fel, hogy a Roszatom akár ki is vonulhat Magyarországról, miután a kormányfő a projekt költségeinek, szerződéseinek és hitelfeltételeinek áttekintéséről beszélt.Magyar Péter szerint ha túl leszünk az energiaválságon, meg kell nevezni a felelősöket, üzent Mészáros Lőrincnek is