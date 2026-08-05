Rohamtempóban teljesíti ígéreteit a Tisza-kormány, de még így is több mint 900 van hátra

ígéretek;Tisza Párt;

2026-08-05 11:57:00 CEST

Vannak olyan ígéretek, amelyeket még csak részben sikerült véghez vinni, de akadnak problémásak is, mint például a drogtörvény ügye.

1024 ígéretet tett a Tisza Párt, ebből eddig 30 teljesült, 9 részben teljesült, 105 folyamatban, 6 problémás és 9 vitatott van – derült ki a Ígéretfigyelő oldaláról. A honlap célja, hogy átlátható, kereshető formában mutassa be a választási ígéreteket, valamint segítséget nyújtson annak megértésében, hogy egy-egy vállalás milyen szakaszban tart.

Az Ígéretfigyelő adatbázisa a vállalásokat különböző témakörök szerint rendezi, úgymint egészségügy, oktatás, gazdaság, társadalompolitika, környezetvédelem és intézményi átalakítások, nyugdíj, lakhatás, közbiztonság. Egy ígéret lehet teljesült, részben teljesült, folyamatban lévő, problémás, vitatott vagy meghiúsult.

Egy-egy ígéret kapcsán nemcsak a státuszt olvashatják az oldalt böngészők, hanem a témához kapcsolódó cikkeket is, illetve azoknál, melyek már megvalósultak (vagy csak részben), az odaillő kormányhatározatot is feltöltik. Értelemszerűen három hónap elteltével még jócskán van mit beváltani, de harminc ígéretet már egész biztosan kipipálhat Magyar Péter pártja, legtöbbet, kilencet a jogállamisági kategóriából.

Három hónap elteltével még jócskán van mit beváltani, de harminc ígéretet már egész biztosan kipipálhat Magyar Péter pártja, a legtöbbet, kilencet a jogállamisági kategóriából.

A teljesült ígéretek között találjuk a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését, az önálló Oktatási Minisztériumot, az ügynökakták megnyitását (ennek a jogi hátterét fogadták el), a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást a rászoruló családoknak. De sok, a korrupció megakadályozásához köthető ígéret is megvalósult, mint például az Európai Ügyészséghez való csatlakozás elindítása.

Kissé radar alatt maradt, de Gajdos László élő környezetért felelős miniszter bejelentette az állatvédő szervezeteket és ebrendészeti telepeket segítő Kánikula Program elindítását, melynek lényege, hogy segítséget lehet kérni többek között vízhiány, vízszállítási nehézség, hűtési probléma vagy tartós áramkimaradás esetén. A Közös ügyünk az állatvédelem alapítvány emellett a hőség okozta nehézségek enyhítésére Kánikula csomagot biztosít az állatvédő szervezetek és ebrendészeti telepek számára, amelyek mintegy 120 ezer forint értékű támogatásra pályázhatnak a rendelkezésre álló készlet kimerüléséig.

A részben teljesült kategóriában összesen 9 ügy található jelenleg, köztük a kegyelmi ügy és az elmúlt 20 évben a gyermekvédelemben elkövetett visszaélések aktájának nyilvánosságra hozatala.

Ebből a kegyelmi ügy aktája valóban nyilvánosságra került, illetve a parlamentben létrejött a gyermekvédelem rendszerszintű válságát feltáró vizsgálóbizottság is. Szintén részben teljesült az uniós források hazahozatala vagy a közmédia függetlenségének helyreállítása.

Egyelőre a folyamatban lévő ígéretek közt találni a legtöbbet, összesen 105 tételt. Ilyen például a végrehajtó maffia felszámolása és a végrehajtás állami kézbe vétele. Az oldalon Szondi Vanda kormányszóvivő nyilatkozata szerint a kormány már napirendre vette a kérdést, és az Igazságügyi Minisztérium feladata lesz az átalakítás előkészítése június közepéig. A tervek szerint a végrehajtási rendszer nonprofit alapokra helyeződne, a végrehajtás pedig közszolgáltatásként működne a jövőben.

Szintén folyamatban van a szélenergia visszavezetése, ez a szélerőmű építésére vonatkozó pályázati szakaszban tart. Érdekes, hogy a legtöbb (13) folyamatban lévő ígéret a közlekedés címke alatt található, köztük is jelentős számban a vasútfejlesztéssel összefüggő intézkedések. A második legnagyobb csoport a környezet- és állatvédelem témaköre, ebben 11 ígéret található, köztük az akkumulátorgyárak felülvizsgálata, a cirkuszi állattartásra vonatkozó szabályok szigorítása.

A problémás kategóriába került a szakmailag alkalmatlan politikai kinevezettek leváltása.

Azért került ide, mert noha sokaktól „megszabadult” a kormány, a Nemzeti Fejlesztési Központ dolgozói azonban petícióban tiltakoztak Nemcsok Dénes Sándor államtitkári kinevezése ellen, és annak visszavonását kérték Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési minisztertől. Nemcsokot a Vidék- és Településfejlesztési Minisztérium államtitkárává nevezték ki, feladatai között pedig a Nemzeti Fejlesztési Központ, valamint az uniós források felhasználásának felügyelete is szerepel. A kifogások elsősorban toxikus vezetői stílusára vonatkoztak.

Szintén a problémás ígéretek közé került fel a drogfogyasztók kriminalizálásával kapcsolatos ígéret, melyet a Népszava írt meg korábban. A Belügyminisztérium, épp a fogyasztókat érintő jogszabály kapcsán, azt válaszolta, hogy nem készül a drogtörvény enyhítésére, „a szabályozás esetleges felülvizsgálata kizárólag a hatékonyabb állami fellépést szolgálhatja, és nem jelenthet liberalizációt”.

Meghiúsult ígéret egyelőre nincs az oldalon, viszont más politikusok is akadnak, úgymint Márki-Zay Péter. Hódmezővásárhely polgármestere meglehetősen jól áll, erre a ciklusra vonatkozó ígéreteinek közel 40 százaléka már teljesült, míg az előző ciklust 88 százalékos aránnyal zárta.