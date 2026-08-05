„Orbánnál sosem volt áramszünet, arról is Magyar tehet, hogy nincs víz a Dunában” – Fidesz-hívőket kérdeztünk, mit gondolnak a politikáról

háború;Baranya;fidesz-hívek;

2026-08-05 10:06:00 CEST

Bár tapasztalható némi változás, a Fidesz-hívők nagy százaléka még mindig elhiszi, hogy a Magyar-kormány frontra viheti Ukrajna oldalán katonáinkat, s a Tisza megkurtítja a fizetéseket és a nyugdíjakat. a paksi atomerőmű leállásáról pedig szerintük Magyar Péter tehet.

- Elhittem… - vallotta be Nagy Imre teketóriázás nélkül. A mohácsi hizlaldában dolgozó, feleségével egy gyermeket nevelő, 24 éves kölkedi férfit a háza előtt fűnyírás közben zavartam meg, azt kérdezve: elhitte-e azt a fideszes kampányüzenetet, hogy ha Magyar Péter nyer az áprilisi választáson, akkor a Tisza-kormány háborúba viszi az országot az ukránok oldalán.

Egyszavas válasza hallatán tovább faggattam Imrét:

- Magyar nyert, azóta eltelt 12 hét, és soha egy szó nem esett arról, hogy háborúba mennénk. Ezek után mit gondol? - Bármi lehet… Ursula beleviheti Magyar Pétert, hogy menjünk háborúzni. Felveszik Ukrajnát az EU-ba, és akkor meg kell védenünk, mert ő is uniós ország lesz. - Az EU eldöntötte, hogy addig szóba se jöhet Ukrajna felvétele, amíg tart a háború.

- Igen, ezt mondják - bólint újra Imre -, de bármi lehet.

- Az is lehet, hogy az új kormány emeli az adókat, és elveszi a 13. havi nyugdíjat?

- Minden lehet.

- Akkor ön továbbra sem bízik Magyar Péterben…

- Nem bízom benne. Majd akkor bízom, ha úgy viselkedik, ahogy kell. Nézze meg, hogyan beszél a fideszes képviselőkkel! Sértegeti őket.

- Főleg az előző kormányhoz köthető lopások miatt…

- Lehet, de akkor se beszél szépen. Nekem ez nem tetszik. A parlamentben ez nem illik. És valaha ő is fideszes volt, akkor miért nézte el, hogy lopnak?

- Ezek szerint azt már elhiszi, hogy Orbánék idején loptak a kormánypárti politikusok?

- Hagyjuk, nem értek ehhez. Inkább nyírom a füvet.

Az elmúlt napokban Baranya megye 3-as számú parlamenti választókerületének öt településén a Fideszre szavazó helybéliekkel arról beszélgettem, hogy továbbra is tartanak-e még hazánk háborúba sodródásától, az adóemeléstől, illetve a 13. havi nyugdíj elvételétől.

Az Orbán-kormány tagjai és propagandatermékei hónapokon át ezzel rémisztgették a választókat, hogy mindez bekövetkezik, ha a Tisza nyer. A baljós jövendölésekből eddig semmi nem vált valóra. Kíváncsi voltam, hogy a masszív Fidesz-szavazók gondolkodása változott-e ettől valamelyest? Azért a mohácsi körzetben szólítottam meg az embereket, mert itt 1998-tól mindig biztosan nyert a kereszténydemokrata Hargitai János, és áprilisban is viszonylag szűken (48-44 százalékos arányban) vesztett a tiszás Rózsahegyi Áronnal szemben, vagyis a dél-baranyai térségben pár hónapja még erős volt a Fidesz.

Negyven olyan emberrel beszélgettem, akik a Fideszre szavaztak, s a kérdezettek fele ma is úgy gondolja: ha az Unió arra utasítja a Tisza-kormányt, hogy menjünk háborúzni az oroszok ellen, akkor megyünk is.

- Magyar Péter az Unió bábja, ha kell, háborúba küldi a magyarokat, azt teszi, amit parancsolnak neki Brüsszelben - mondta ki ellentmondást nem tűrően egy a nevét nem adó, 61 éves, napszámból élő férfi Mohácson.

- És a magyarok elmennek háborúzni? - vágtam közbe.

- Elmennek, mert mit is tehetnének? Tudja, mit mondtak a seregben? A parancsot megbaszni nem szabad, mert akkor szaporodik, jobb inkább teljesíteni.

Sátorhelyen és Lánycsókon is több olyan idős emberrel találkoztam, akik nem akartak nyilatkozni, de azért azt elismerték, hogy még mindig félnek a háborútól és attól, hogy Magyar Péter elveszi a 13. havi nyugdíjat.

Egy a vallásosságát hangsúlyozó, 73 esztendős, lánycsóki asszony megjegyezte, hogy a nyugdíjcsökkentésre már itt is az alkalom, s szerinte Paks leállására hivatkozva fogják elvenni a tizenharmadik havit.

Nagynyárádon egy nyugdíjas óvónő a szilvafájának letört ágáról a gyümölcsöt mentette, amikor megszólítottam, a tart-e a háborútól kérdésre sajátos választ adott:

- Háború van vagy talán nem?

- Hol van háború? - lepődtem meg.

- A parlamentben. Vagy nem látja, mit csinál ott a Magyar Péter?

- Orbán Viktor azt mondta - állítottam meg szavát -, hogy ha nem ő marad, akkor a következő kormány háborúba viszi az országot, és a magyarok koporsóban térnek haza.

- Azt nem úgy kell érteni - tért ki indulatosan. - A lényeg, hogy ha nem Orbán lesz, akkor háborúság lesz és most az is van nálunk.

- Akkor ön azt is elhiszi, hogy emelik az adókat és csökkentik a nyugdíjakat?

- Én Magyar Péterről bármit el tudok képzelni! Ezt is.

- Paks leállása is Magyar bűne?

- Ki másé? Orbán idején sosem állt le Paks.

- Nem kellett volna az elmúlt 16 évben beruházásokkal megelőzni a mostani állapotot?

- Ugyan már! Olvastam, hogy a szakértők mit mondanak erről, az igazi szakértők, nem ám Magyar emberei, és abból egyértelmű, hogy a németek visszatartják a Duna vizét, és Magyar ezt eltűri, nem csinált semmit. Csak a színházat csinálja a parlamentben, így akar tetszeni az embereknek.

Hogy erősítse szavai hatását, a haját kislányosan igazgatva illusztrálta, hogy a kormányfő külsődleges eszközökkel akar jobb benyomást kelteni a választók előtt.

A 950 lelkes Kölkeden találkoztam olyan családokkal, amelyek egyre kevésbé hisznek a Fidesz politikusainak. Sőt többen azt állították, hogy ők ugyan Orbánra szavaztak, de sok mindent korábban se hittek el neki.

A 65 éves Orsós István és felesége, Éva váltig hajtogatja, hogy ők soha, egy pillanatig se gondolták, hogy a Tisza-kormány belép a háborúba.

- Orbán főképp a háborús veszéllyel kampányolt - jegyeztem meg. - Ha tudták, hogy ez hazugság, akkor miért szavaztak rá?

- Mert Orbántól sokat kapott ez az ország - jelentette ki a jó ideje alkalmi munkákból élő, pár hét múlva nyugdíjba menő István. - Főleg a fiatalok, adókedvezményt 25 éves korig és a gyerekek után is. Ha az én időmben ez lett volna, ma már milliomos lennék.

- Ezek szerint önök ma is Orbánra szavaznának?

- Igen, nekünk jó volt.

- Azt a kampányüzenetet most is elhiszik, hogy lesznek nagy adóemelések és ugrik a 13. havi?

- Azt el! - vágta rá Éva, aki az egyik mohácsi alumíniumöntödében dolgozik.

- És ha áramszünet lesz, az Magyar bűne?

- Persze! - mondta egyből Éva, férje helyeslésével - Orbánnál sosem volt áramszünet.

- Arról is Magyar tehet, hogy nincs víz a Dunában?

Megint rávágták, hogy „igen”, aztán elmosolyodtak, átérezve válaszuk képtelenségét. A ház bejárati teraszán beszélgettünk, s miközben barátságosan sörrel, majd autómra tekintve limonádéval kínáltak, kiderült, hogy öt gyermekük van, közülük hárman 7-8 éve az angliai Boltonban boldogulnak.

- Ők már nem jönnek haza - mondta Éva. - Kint van négy unokánk is.

- A gyerekeik is Orbánra szavaztak?

- Dehogy - csattant fel Éva -, ők nem hittek Orbánnak.

- Volt ebből maguk között vita?

- Soha, úgyse tudtuk volna meggyőzni egymást.

A háza előtt üldögélő, 61 esztendős Olga - Bogdán Sándorné - és sógornője, Juli se tartott a háborútól, tudták, hogy ez kampányhazugság, ennek ellenére a Fideszre adták voksukat. Ennek okára Olga ekképp válaszolt: - Azt láttuk a tévében, hogy Orbán jót akar, Magyar meg nem jó ember.

Beszélgetésünket harsány hápogásával újra és újra megszakította Olga lábunknál totyogó kacsája. A fehér szárnyas Olga egyetlen jószága, és érezhetően féltékeny volt rám, hogy gazdája velem társalgott. A hápogások rövidke szünetében azért megtudtam: Olga és Juli immár nem hiszi el, hogy Magyar elvenné a tizenharmadik havit. Igaz, őket egyelőre ez nem is érinti, és lehet, hogy később se nagyon.

Olga ugyanis évtizedek óta nincs állásban, errefelé a rendszerváltás után nem volt könnyű munkát találni, ám a szakmával nem rendelkező asszonynak nem voltak anyagi gondjai, mivel férje 20 éve Londonban utcát takarít, s küld elég pénzt (a pár négy gyermekéből három ugyancsak Angliában él, és szándékuk alapján ott is maradnak majd a négy unokával). Olga nem számít nyugdíjra, férje viszont, ha befejezi a munkát, hazatér, és Angliából kap majd nyugellátást, így a házaspárnak később sem lesz gondja.

Juli helyzete nehezebb, neki azért nem volt munkahelye, mert anyja 43 éve agyvérzést kapott, s azóta Juli ápolja őt, és csak az ápolási díj után remélhet egy kevéske nyugdíjat (a lebénult, idős asszony tolószékében ülve néma tanúként hallgatta beszélgetésünket). Juli 54 éves férjét is leszázalékolták infarktussal, dolgozni nem tud, nyugdíja neki se igen lesz, mivel korábban az erdőn fát vágott, és nem volt bejelentve.

Ahogy a két asszonynak megemlítettem a lehetséges áramszünetet, Juli kifakadt:

- Ez is csak ijesztgetés, olyan nincs, hogy ne legyen áram! De nekem mindegy is, hogy van-e áram vagy nincs, nekem sosem volt jó az életben. Orbán idején se. Hogy miért szavaztam rá? Tudja a fene! Azóta látom a tévében, hogy az Orbán-kormány egy mocskos tolvaj banda volt, ők basztak el mindent. Paksot is. Van három fiam, ők már mind a Péterre szavaztak. De nekem mindegy, ki lesz, mert nekem sose lesz jó.

Balogh János kölkedi portája udvarán hűsölt népes családjával, amikor rájuk köszöntem. A nyolc osztályt végzett, napszámosként dolgozó, 35 éves férfi nem titkolta, hogy ma is tart a háborútól, s szerinte sok kölkedi hasonlóan van ezzel. Sógora, a 20 éves Kovács Brendon közbeszólt: Ha idejönnek, hogy menjek háborúzni, felkapok egy vascsövet, és szétverek köztük. Micsoda hülyeség ez?! Senki se akar háborút, ha el akarnák vinni az embereket katonának, megbukna ez a kormány.

Az aprócska lányát ringató Brendon hatására János maga is úgy gondolta, hogy a háborútól talán felesleges félni, az adóemeléstől és a nyugdíjcsökkentéstől viszont igen. A miből gondolja kérdésre csak ennyit felelt: „Mert Magyar megteheti”.

Sátorhelyen az 58 esztendős traktoros, Siválovits Sándor nagyot nevetett, amikor megosztottam vele, hogy a Fidesz szavazói közül továbbra is sokan félnek a háborútól.

- Csak a nagyon hülye emberek hiszik ezt még mindig el - mondta jókedvűen. - Hogyan is képzelik? Mint Anulu, tudja, a Bud Spencer-filmben az a jópofa kis bennszülött. Anulu menni háború, menni fakarddal! A magyar hadsereg már akkor is alkalmatlan volt egy ilyen háborúra, amikor én katona voltam. Most meg?

- A Fideszhez hűségesek szerint a paksi leállásról is a mostani kormány tehet.

- Hát nézze, azt, hogy Paks leállt, csak részben lehet az Orbán-kormány nyakába varrni, hibáztak ők is, de hibázott az összes előző kormány is. Rég meg kellett volna oldani, hogy ilyen válsághelyzetben legyen elegendő víz a hűtéshez. Hogy miképp akarták Orbánék a Paks kettőt is működtetni, amikor az egynek sincs elegendő vize, el se tudom képzelni.

- A Fidesz vizes szakértői nyomán van, aki elhiszi, hogy az osztrákok és a németek a víz visszatartásával okozzák a bajt.

- Tényleg nincs eszük. A németek és az osztrákok azért drukkoltak, hogy bukjon meg az Orbán-kormány, hogy ez megtörtént, miért akarnák megbuktatni Magyar Pétert? Miért?

- Menjek vissza, mondjam el ezt az Orbán-hívőknek?

- Ne menjen! Őket nem tudja meggyőzni. Ők ilyenek.