Döntött az MLSZ, az NB I negyedik fordulójában sem lesznek villanyfényes mérkőzések

NB I;Magyar Labdarúgó Szövetség;

2026-08-04 17:11:00 CEST

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) versenybizottsága elkészítette az NB I jövő heti, negyedik fordulójának műsorát. Továbbra sem kezdődnek mérkőzések 17.30 után, hogy spóroljanak az árammal. Az MLSZ egyúttal jelezte, a hétközi európai kupamérkőzések, valamint a szombati Ferencváros - Real Madrid találkozó kezdési időpontjára sincs ráhatása.

A negyedik kör jövő pénteken a két újonc, azaz a Kispest-Honvéd és a Vasas csatájával indul a Bozsik Arénában. Szombaton egy másik fővárosi rangadót is rendeznek Újpesten, ahol majd az MTK Budapest vendégszerepel. Vasárnap lép pályára a Konferencia-liga selejtezőjében még egyaránt érdekelt bajnoki címvédő Győr és a sereghajtó Debrecen.

Az idei Magyar Kupa döntőjének két résztvevője, azaz a Zalaegerszeg és az Európa-ligába kvalifikációjában küzdő Ferencváros hétfőn lép pályára.

A versenybizottság a program kialakításában egyeztetett a jogtulajdonos televízióval, továbbá figyelembe vette a nemzetközi kupamérkőzések időpontját és az energiamegtakarítás kapcsán hozott intézkedéseket.

NB I, 4. forduló

Augusztus 14., péntek:

Kispest-Honvéd – Vasas 17:30 (M4 Sport)

Augusztus 15., szombat:

Újpest–MTK 16:30 (M4 Sport)

Nyíregyháza–Kisvárda 17:30 (M4 Sport+)

Augusztus 16., vasárnap:

DVSC–ETO FC 16:30 (M4 Sport)

Felcsút–Paks 17:30 (M4 Sport+)

Augusztus 17., hétfő:

ZTE–FTC 17:30 (M4 Sport)

Nem az MLSZ hatásköre

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) közleményben jelezte, hogy az európai kupamérkőzések kezdési időpontjáról - így a magyarországi meccsekéről is - a kontinentális szövetség (UEFA) dönt. Az MLSZ tájékoztatta az UEFA-t az augusztus 1-én bevezetett energiatakarékossági intézkedésekről. Az európai szövetség válaszában jelezte, hogy egyetért a döntéssel, de a saját szabályzatuk szerint a találkozók előre kijelölt kezdési időpontját már csak akkor lehet módosítani, ha mindkét érintett csapat hozzájárul ehhez. Szerdán a Groupama Arénában a Ferencváros a lengyel Gornik Zabrze együttesével játszik az Európa-liga kvalifikációjában (20.15), csütörtökön a Konferencia-ligában Debrecenben DVSC-Köbenhavn (19.00), találkozót rendeznek.

Az MLSZ azt is közölte, a szombati Ferencváros–Real Madrid (19:00) mérkőzést az FTC szervezi, így a zöld-fehérek hatáskörébe tartozik a találkozó kezdési időpontjának kijelölése.