Trónfosztás a nőknél, Mihályvári-Farkas Viktória ezüstérmes 10 kilométeren

nyílt vízi úszás;Mihályvári-Farkas Viktória;

2026-08-04 17:10:00 CEST

Mihályvári-Farkas Viktória címvédőként ezüstérmet nyert kedden a nyíltvízi úszók 10 kilométeres olimpiai versenyszámában a párizsi Európa-bajnokságon. A 22 éves úszó a magyar küldöttség második érmét szerezte, néhány órával korábban Betlehem Dávid lett második a férfiaknál.

„Összességében jól éreztem magam, majdnem végig én vezettem, ez sokat kviett velőlem. Nem annyira szeretek verekedni, könnyen be tudnak darálni. Most az olasz bírta jobban, tavaly én – ez ilyen. Büszke lehetek magamra, jó formában vagyok” – értékelt Mihályvári-Farkas Viktória, aki címvédőként ezüstérmet nyert kedden a nyíltvízi úszók 10 kilométeres olimpiai versenyszámában a párizsi Európa-bajnokságon.

Az FTC 22 éves versenyzője a táv jelentős részében az élen haladt, a hajrát azonban az olimpiai bronzérmes olasz Ginevra Taddeucci jobban bírta.

Ez volt a második magyar érem a francia fővárosban zajló kontinensviadalon, melyen kedd délelőtt a férfiak 10 kilométeres versenyében Betlehem Dávid lett második.