Bezzeg benzin van! - Posztapokaliptikus jóslatok szélesvásznon

válság;áramszünet;Mad Max;disztópia;Viggo Mortensen;Kevin Costner;

2026-08-05 10:55:00 CEST

Ha áram van, minden van - szoktuk hallani a barátságos hirdetést. Hollywoodban a katasztrófahelyzetek kapcsán inkább a következményekkel, elképzelt jövővel szoktak riogatni, mintsem azzal, hogy ne kapcsoljuk be a klímát. Csokorba szedtük a kötelező posztapokaliptikus műveket.

George Miller életműve igen változatos, de legfontosabb etapja a „világégés” utáni Ausztráliát bemutató Mad Max-trilógia, majd franchise lett. A sorozat első három része Max Rockatansky (Mel Gibson) történetét követi nyomon, aki eleinte rendőrként dolgozik egy jövőbeli Ausztráliában, ahol a háború, a súlyos erőforráshiány és az ökológiai katasztrófa miatt társadalmi összeomlás zajlik.

Ahogy Ausztrália egyre mélyebbre süllyed a barbárságba, Max vándorló csavargóvá válik a pusztaságban. Az első rész 1979-ben mutatkozott be az ausztrál mozikban, Amerikában csak egy évvel később debütált.

Két folytatása készült, az 1981-ben bemutatott Mad Max 2 - Az Országúti Harcos és az 1985-ben készült Mad Max - Az Igazság Csarnokán innen és túl. A művek tökéletesen beleillettek az 1980-as évek sci-fi-lázába, a második epizódot minden idők egyik legjobb akciófilmjének tartják, míg a harmadikat udvariasan feledné mindenki.

Miller 2015-ben a cannes-i fesztiválon mutatta be a széria negyedik részét, a Mad Max - A harag útját, melyben Tom Hardy vette át Gibsontól a címszerepet, melyet tátott szájjal nézett mindenki. A 2024-ben érkező Furiosa: Történet a Mad Maxből „oké” volt.

Ami összeköti a filmeket, az a bestiálisan szórakoztató akció és a harc a túlélésért. Áram nincs, a víz ritka kincs, de benzin az bezzeg van.

A világvége téma gyakori az ausztráloknál, David Michôd 2014-ben rendezett Országúti bosszúja sokat merít Miller világából, mégis egy önálló neowestern, melyből az is kiderült, hogy Robert Pattinson remek színész.

A Kevin Costner-lázálmok

Kevin Costnert is igencsak izgatta a világvége téma, olyannyira, hogy két művet is készített. Az egyik az 1995-ös Waterworld, mely körülbelül 2500‑ban játszódik, miután a megemelkedett tengerszint elárasztotta a Föld összes kontinensét. Az emberi civilizáció maradványai úszó, hulladékból összetákolt közösségekben - úgynevezett atollokon - élnek, és már rég elfelejtették, milyen volt szárazföldön lakni. Bár tovább él a legenda a „Szárazföldről”, a legtöbben mítosznak tartják.

A gigantikus anyagi bukásként számontartott műben Costner egy magányos tengerészt alakít, és ugyan nem kapott rendezői kreditet, Kevin Reynoldsszal együtt „zongorázta le a filmet”.

A színész-rendező két évvel később jelentkezett A jövő hírnöke című, mára már szinte elfedett posztapokaliptikus filmmel, mely Dan Brin regényéből készült. Ebben a műben polgárháború tette tönkre az egykori (amerikai) hatalmat. Megszűnt mindennemű információáramlás, híradás. Az emberek atomizált kisközösségekben élnek, de jön a postásnak öltözött messiás.

Elektrosokk

Ez meg mi? - kérdeznék sokan. Az Elektrosokk egy valójában be nem futott amerikai thriller, mely azt a kérdést feszegeti, mi történik, ha egyszer csak elmegy az áram egy nagyvárosban. A szabályok eltűnnek, az egész rendszer, amelyet a társadalom magától értetődőnek vesz, bomlásnak indul.

Fosztogatókról és lövöldözésekről szóló hírek fokozzák a félelmet és bizalmatlanságot a kétségbeesett polgárok között. Minden, ami a társadalomban eddig természetes volt, megszűnt.

Ez lehetett volna a tökéletes „megszűnik a világ” mozi, ám a művet inkább a műfajiság, a cselekményt pedig egy bizarr szerelmi háromszög felé vitték el.

A művészfilmes megoldás - Az út

Viggo Mortensen játssza a főszerepet ebben a filmadaptációban, amely Cormac McCarthy azonos című regényén alapul, amely 2007-ben elnyerte a Pulitzer-díjat a szépirodalom kategóriában. Egy meghatározhatatlan kataklizma elpusztította a civilizációt, és kiirtotta a teljes állat- és növényvilágot.

Egy apa és fia küzdik át magukat ezen a hamuval borított poklon, zarándokúton egy biztonságos hely felé. A Föld utolsó jó embere mindent megtesz, amit csak tud, hogy megóvja fia tisztaságát és jóságát. Igazi katartikus műalkotás Az út.

Revolution sorozat

Filmeket ígértünk, mégis egy sorozattal zárjuk a sort. De van ebben némi logika, hiszen a sorozat a társadalmunk áramfüggőségére összpontosít, aminek súlyosságával, úgy tűnik, nem vagyunk teljesen tudatában.

A Revolution sorozatot J.J. Abrams producer álmodta meg, és egy posztapokaliptikus jövőbe repíti a nézőt, ahol egy ismeretlen jelenség miatt az elektromos eszközök használhatatlanná válnak. Ebből alakul ki a Matheson család köré épülő történet, akik, úgy tűnik, hogy olyan titkos információkkal rendelkeznek, amelyek segítségével megfejthetik, mi történt - high concept a köbön.