NKA-botrány: Molnár Áron öt újabb szervezetet nevezett meg, a monori alpolgármester megpróbálta elszámolni az utat a fideszes békemenetre

botrány;Nemzeti Kulturális Alap;pénzszórás;Molnár Áron;Hankó Balázs;

2026-08-04 21:13:00 CEST

Öt újabb szervezetet nevezett meg Molnár Áron, amelyek érintettek lehetnek a Nemzeti Kulturális Alap 17 milliárd forintos botrányában. A színész a videóját válasznak szánta arra, hogy egy napja Hankó Balázs ártatlannak vallotta magát az ügyben.

„Ismét itt a bizonyíték, hogy a kultúrára fordítandó forintokat fideszes rendezvényekre, kampányeseményekre, buszoztatásra fordította Hankó és a bandája” – szögezte le Molnár Áron, aki ezúttal öt olyan szervezetet nevezett meg, amelyek csak papíron mondhatók civil szervezetnek, de valójában a közös többszörös bennük Monor fideszes képviselő-testülete. Köztük van Dessewffy Andor monori alpolgármester alapítványa, a Közösségi Élet az Ezer Pince Városában Alapítvány is, amelynek az áprilisban az NKA-tól kapott pénz elszámolása során benyújtott számlái között szerepel egy olyan busszal megtett úté is, amelynek a dokumentum szerint célállomása Budapest volt, zárójelben pedig megjegyezték: „Békemenet". Időközben viszont – pontosabban a parlamenti választás után egy hónappal májusban – Molnár Áron elmondása szerint Dessewffy Andor jelezte, hogy „technikai és egyéb okok miatt” nem tud a költéssel elszámolni.

A további támogatottak között szerepel az Életfa Közösség- és Településépítő Egyesület, a Strázsa Közösségfejlesztésért Egyesület, a Civilek a Családokért Egyesület is. Rajtuk kívül Molnár kiemelte még a Strázsahegy Turisztikáért nevű alapítványt is, amely a színész szerint számlával tudja igazolni, hogy az egyik képviselő nagyanyjának fizetett ki cirka 10 millió forintot.

Molnár Áron ugyanakkor hozzátette, a megnevezettek közül többen időközben visszautalták a támogatást. A színészt viszont az eddig világra hozott bizonyítékok fényében felháborítja, hogy Hankó Balázs többször határozottan kiállt álláspontja mellett, amely szerint ártatlan és a jelenleg folyó nyomozás politikai túlkapás.