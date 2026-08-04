NKA-botrány: Molnár Áron öt újabb szervezetet nevezett meg, a monori alpolgármester megpróbálta elszámolni az utat a fideszes békemenetre

„Ismét itt a bizonyíték, hogy a kultúrára fordítandó forintokat fideszes rendezvényekre, kampányeseményekre, buszoztatásra fordította Hankó és a bandája” – szögezte le Molnár Áron, aki ezúttal öt olyan szervezetet nevezett meg, amelyek csak papíron mondhatók civil szervezetnek, de valójában a közös többszörös bennük Monor fideszes képviselő-testülete. Köztük van Dessewffy Andor monori alpolgármester alapítványa, a Közösségi Élet az Ezer Pince Városában Alapítvány is, amelynek az áprilisban az NKA-tól kapott pénz elszámolása során benyújtott számlái között szerepel egy olyan busszal megtett úté is, amelynek a dokumentum szerint célállomása Budapest volt, zárójelben pedig megjegyezték: „Békemenet". Időközben viszont – pontosabban a parlamenti választás után egy hónappal májusban – Molnár Áron elmondása szerint Dessewffy Andor jelezte, hogy „technikai és egyéb okok miatt” nem tud a költéssel elszámolni.
A további támogatottak között szerepel az Életfa Közösség- és Településépítő Egyesület, a Strázsa Közösségfejlesztésért Egyesület, a Civilek a Családokért Egyesület is. Rajtuk kívül Molnár kiemelte még a Strázsahegy Turisztikáért nevű alapítványt is, amely a színész szerint számlával tudja igazolni, hogy az egyik képviselő nagyanyjának fizetett ki cirka 10 millió forintot.Egy hónapig biztosan letartóztatásban marad a fideszes Bús Balázs és az 17 milliárdos NKA-ügy többi gyanúsítottja isHankó Balázs: Nem próbálok kibújni a felelősség alól, nem akadályozom a nyomozást
Molnár Áron ugyanakkor hozzátette, a megnevezettek közül többen időközben visszautalták a támogatást. A színészt viszont az eddig világra hozott bizonyítékok fényében felháborítja, hogy Hankó Balázs többször határozottan kiállt álláspontja mellett, amely szerint ártatlan és a jelenleg folyó nyomozás politikai túlkapás.2025 végén elkezdett ömleni a pénz a Nemzeti Kulturális Alapból, a fideszes zenészek fürödhettek benneKiemelt pénzszórás, avagy Hankó Balázs milliárdjai és a fideszes celebekTarr Zoltán: Már több mint 3,3 milliárd forintot fizettek vissza a Hankó-féle NKA-botrány kivételezett támogatottjai