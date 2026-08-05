Ceuta megosztotta a német radikális jobboldalt, az AfD-n belül is törésvonalak látszanak

szélsőjobboldal;Alternatíva Németországért;Ceuta;

2026-08-05 12:09:00 CEST

A migrációs roham nemcsak az uniós határvédelemről indított új vitát, hanem a német radikális jobboldalon belüli különbségeket is felszínre hozta. Az Alternatíva Németországért vezetői keményebb fellépést követelnek, miközben a párt és holdudvara nem egységes abban, kit terhel a politikai felelősség.

A ceutai migrációs válság gyorsan túlnőtt a spanyol–marokkói határ kérdésén, és új belpolitikai muníciót adott a német radikális jobboldalnak is. Az Alternatíva Németországért vezetői az elsők között kapcsolták össze az észak-afrikai spanyol exklávénál történteket a német határvédelemmel és a 2015-ös menekültválság emlékével.

A párt hivatalos megszólalásai keményebb kitoloncolást, a külső határok szigorúbb ellenőrzését és szükség esetén a schengeni rendszer részleges felfüggesztését követelik. Alice Weidel, az AfD társelnöke a ceutai eseményeket annak bizonyítékaként használta fel, hogy szerinte az Európai Uniónak sokkal határozottabban kell fellépnie az illegális határátlépésekkel szemben.

A német sajtó szerint az AfD azt követeli, hogy a Spanyolországba belépőket gyorsan küldjék vissza Marokkóba, és ha Madrid nem tudná ellenőrzés alatt tartani a helyzetet, Németország készüljön fel saját belső határellenőrzésének további szigorítására. Ez a vonal jól illeszkedik az AfD évek óta képviselt migrációs politikájához.

A párt a határvédelem kérdését rendszeresen összekapcsolja a német kormány bírálatával, és azt állítja, hogy Berlin túl későn, illetve túl korlátozottan reagál az Európán belüli másodlagos migrációra.

A ceutai roham ezért Németországban akkor is belpolitikai téma lett, amikor a spanyol hatóságok és Marokkó már megkezdték a tömeges visszatérések megszervezését.

A közös migrációellenesség mögött eltérő külpolitikai reflexek

A kemény migrációs álláspont azonban nem jelenti azt, hogy a német radikális jobboldal egységesen értelmezné a történteket. Az AfD egyik része elsősorban a spanyol kormány hibáit, az uniós határvédelmet és a német belpolitikai következményeket hangsúlyozza. Más, a párthoz közel álló radikális és identitárius körök inkább geopolitikai nyomásgyakorlást látnak a háttérben, és Marokkó szerepét emelik ki.

A különbség nem új. Az AfD-ben hosszabb ideje egymás mellett él egy olyan irányzat, amely a nemzeti szuverenitást és a szigorú migrációs politikát elsősorban európai keretben akarja érvényesíteni, valamint egy erősen Amerika-ellenes, Oroszországhoz jóval megértőbben viszonyuló szárny. Nemzetközi válságok idején ez a külpolitikai kettősség rendszeresen felszínre kerül.

Ceuta esetében is jól látszik ez az ellentmondás. Egyes megszólalások a spanyol határvédelem megerősítését és az európai államok együttműködését sürgetik, mások viszont a migrációt tudatosan alkalmazott politikai fegyverként értelmezik. Az utóbbi álláspontot elsősorban az AfD parlamenten kívüli holdudvarában, az identitárius mozgalom és a hozzá közel álló médiakörnyezetben fogalmazzák meg élesen.

Az osztrák Martin Sellner környezetéhez tartozó aktivisták a ceutai eseményeket saját remigrációs kampányuk részévé tették.

A radikális jobboldali közösségi médiában gyorsan terjedtek a határkerítésnél, a tengerparton és a spanyol hatósági akciók során készült felvételek.

A cél nem pusztán a helyzet bemutatása volt, hanem annak bizonyítása, hogy a migráció szerintük közvetlen biztonsági fenyegetés, amelyre Európának tömeges visszaküldésekkel kell válaszolnia.

Ceuta újra megmutatta az AfD kettős problémáját

A ceutai válság azért különösen érdekes az AfD szempontjából, mert a párt számára egyszerre kínál erős, könnyen kommunikálható témát és teremt belső feszültséget. A migráció kérdésében a párt egységesnek mutatkozhat: keményebb határvédelmet, gyorsabb visszaküldést és a tagállami mozgástér növelését követeli. Abban viszont nincs ugyanilyen világos közös álláspont, hogyan viszonyuljon Németország az Egyesült Államokhoz, Oroszországhoz, Izraelhez vagy a dél-mediterrán országokhoz.

A német szélsőjobboldal médiakörnyezetében ezért ugyanaz a spanyol kormány egyszerre jelenhet meg a válság okozójaként és olyan kormányként, amely végül gyorsan helyreállította az ellenőrzést. Ez a kettősség nem csupán kommunikációs zavar. Azt mutatja, hogy a radikális jobboldali pártcsaládok közös migrációellenes alapállása mögött sokszor egymással összeegyeztethetetlen külpolitikai elképzelések húzódnak.

A ceutai események közben az európai fősodor migrációs politikája is szigorodik. Több tagállam támogatja az Európán kívüli visszatérési központok tervét, a schengeni belső határellenőrzések több országban tartóssá váltak, és az uniós vitákban egyre hangsúlyosabb a gyors visszaküldés és a külső határok megerősítése. Ez részben elveszi az AfD-től azt az érvet, hogy kizárólag a radikális jobboldal beszél a határvédelem problémájáról.

Az AfD azonban továbbra is arra építhet, hogy a ceutaihoz hasonló látványos válsághelyzetekben a mérsékelt pártoknál gyorsabban és élesebben fogalmaz.

A közösségi médiában a határ áttöréséről, a tengerbe vonuló tömegről és a rendőri fellépésről készült felvételek sokkal erősebben hatnak, mint az uniós statisztikák vagy a visszatérési eljárások részletei.

A párt kommunikációja ezért a válságképekből igyekszik általános európai veszélyérzetet kialakítani.

A ceutai roham ugyanakkor azt is megmutatta, hogy az AfD és a körülötte működő radikális hálózat politikai egysége korlátozott. A migrációellenesség közös nevező, de a felelősség megnevezése, a külpolitikai orientáció és az európai együttműködés megítélése már élesen eltérhet. A válság így nemcsak az Európai Unió külső határainak sérülékenységét, hanem a radikális jobboldalon belüli törésvonalakat is láthatóvá tette.