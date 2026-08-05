Videózott és fotózott egy fegyveres férfi Donald Trump kaliforniai golfpályájánál, őrizetbe vették

Őrizetbe vettek egy fegyveres férfit vasárnap Donald Trump amerikai elnök kaliforniai golfpályája közelében, Rancho Palos Verdes városban – közölte helyi idő szerint kedden a Los Angeles megyei seriff hivatala. Civilruhás rendőrök észlelték a gyanúsan viselkedő férfit, aki fényképeket és videókat készített, és úgy tűnt, azt vizsgálja, milyen biztonsági intézkedéseket vezettek be az elnök kedd estére tervezett látogatása előtt.
Az őrizetbe vett férfi zsebében lőszereket, az autójában egy lőfegyvert és további tárakat találtak. Az otthonában tartott házkutatás során további fegyverek, lőszerek, golyóálló ruházatok, rádió adó-vevők és számos jegyzetfüzet került elő, amelyben a rendőrség szerint aggasztó feljegyzésekre bukkantak.Lövések dördültek a fehér házi tudósítók díszvacsorája előtt, Donald Trumpot is evakuálni kellett
Az MTI emlékeztetett, hogy legutóbb áprilisban zavarta meg biztonsági incidens Trump elnök programját: a fehér házi tudósítók gálavacsoráját szakította meg egy merényletkísérlet. Februárban egy fegyveres férfit lőttek le a hatóságok Trump mar-a-lagói rezidenciájánál Floridában. A 2024-es kampányában egy pennsylvaniai rendezvényen rá is lőttek Trumpra, aki könnyebben megsebesült. Ugyanabban az évben Trump West Palm Beach-i golfpályájánal lőttek le a magas rangú politikusok védelméért felelős szövetségi biztonsági szolgálat, a Secret Service emberei egy férfit, aki merényletre készült az elnök ellen.Lövöldözés tört ki a Fehér Háznál, a Secret Service ügynökei ártalmatlanítottak egy férfitÉletfogytiglant kapott a férfi, aki merényletet kísérelt meg Donald Trump ellen