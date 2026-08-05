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2026-08-05 07:49:00 CEST

Videózott és fotózott egy fegyveres férfi Donald Trump kaliforniai golfpályájánál, őrizetbe vették

Az amerikai elnök tervezett látogatása előtt történt az eset. A gyanúsan viselkedő őrizetes autójában lőfegyvert, zsebében lőszereket találtak.