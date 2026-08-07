D’Artagnanék

összeesküvés-elmélet;Orbán-rezsim;konteó;tényellenőrzés;d’Artagnan;

2026-08-07 20:05:00 CEST

El kell mondani a tényeket a múltból is, és mindig őszintén, aggályosan ragaszkodni kell az igazmondáshoz és transzparenciához, s szajkózni kell, mert az istenadta nép kis csacsi.

Durvára kéne egy ilyen kis hivatalféle, ami igenis szuperintenzíven és proaktívan kezelné a kedves, aranyos, polgárias, européer és elegáns magyar választók milliós tömegének agymenéseit. Itt mintha nem egyszerűen az zajlana, hogy egy csomó foci-, Covid-, atomerőmű- és vízügyi szakértőnek született nemzeti géniusz megmondja a tutit. Tökre olyan benyomása van az embernek, ments isten, hogy konteózzunk, mintha bizonyos szervezettség is lenne az áradó szaharfolyam mögött. De még ha nincs is ilyen, és a sok csacsiság a nemzeti géniusznak, a magyar nép hallatlan kreativitásának, intelligenciájának és eredendő szelídségének a spontán kirobbanása, akkor is fix, hogy intenzíven és szervezetten kellene egyrészt reagálni a fasságokra, másrészt elébe menni az álhíreknek, a tudatos hazugságoknak és a galaktikus butaság lélegzetelállító megnyilvánulásainak. Kvázi gátat emelni az áradó excrementumnak, ami a nép csókos szájából ömlik. Nem elég, hogy az egyes érintett tárcák hol reagálnak, hol nem: a fertőző, felületes hülyeségek terjednek, mint a repla.

Kell egy kis csapat, mely reagál a plebsz butaságaira és az egészen botrányos náci beszéd olyan kriminális fordulataira, mint amiket Mr Nyál, a zsírkirály igeforrása, az a minősíthetetlen gennylap megenged magának.

Vagy itt van ez a tartalomszolgáltató, a Fidesz minden erényét és szépségét reprezentáló Szakács úr, akinek teste a lelke szomorú műve, ezért cikizhető; nem adottság, hanem formája a tartalmának, az ő belső világának a testet öltése, ezért olyan adoniszi, klasszikus szépség, mint a főnöke, amennyiben ő is külcsín és belbecs teljes összhangját mutatja. Szóval ezek a nettó náci, illetve beszkártos nyilas fejhúsok lepipálják Streicher Stürmerét és a Völkischer Beobachtert, nem szabad csak úgy hagyni őket őrjöngeni.

Tényleg ipari mennyiségben kéne azbesztsapkákat gyártani, hogy a sok fékezhetetlen agyvelejű, lángész mikrokefál kis fejére húzzuk; fel ne gyújtsák a pampát legelés közben. A tiszavirág-életű híreken élnek; világosan megmondták a tévében, mondják, hogy Magyar Péter szárította ki a Rajnát is, tehát nem azért van válság, mert a vízvisszatartás helyett stadionok épültek. Pedig az akkori építési miniszter, valami Lázár nevű is elismerte már tavaly, hogy a kormány hibát követett el, amikor nem épített nagy víztározókat tíz évvel ezelőtt, és nem volt egy konzekvens, vidékfejlesztési, agráripari szempontokat figyelembe vevő, végigvitt döntése, és ezzel adós mindenki: „A teljes megsemmisülés felé haladunk. Olyan földrajzi, olyan természeti jelenségek vannak, amelyek brutális aggodalomra adnak okot.”

És nemcsak mindig villámgyorsan, illetve proaktívan kéne reagálni, de valami az övékénél elegánsabb irónia nyelvén, afféle úriemberként, mindig tökéletesen szakszerűen és edukációs szándékkal.

El kell mondani a tényeket a múltból is, és mindig őszintén, aggályosan ragaszkodni kell az igazmondáshoz és transzparenciához, s szajkózni kell, mert az istenadta nép kis csacsi.

Ez ilyen kis agitprop izének hangzik, de mindenképp szerencsésebb volna szerintünk egy fókuszált, szakszerű és elegáns, netán röhejes riposztokkal odavágó kis csapat, ilyen három testőr plusz d’Artagnan, két épeszű középjobber firkász, van ilyen, ismerem mindkettőt…, és két libernyák mondjuk. Ezeknél a szórványos és késedelmes reakcióknál, melyeket a mostani krízisben áradó kreténségekre adnak rendszerint a szakértők és a tárcák, jobb lenne egy ilyen tudatos stratégiai kommunikáció, mert fontos, hogy az igazság sulykolva legyen, mert a butaságot és a nyilas szájtépést nem lehet csak úgy a levegőben hagyni.