Törölhetik a Robinson Tourst a Magyarországon utazást szervezők nyilvántartásából

kormányhivatal;utazásszervező;

2026-08-05 15:31:00 CEST

A magyar hatóságok már megkeresték az illetékes szófiai tárcát és figyelemmel kísérik a helyzetet.

Kikerülhet a Robinson Tours Ltd. a Magyarországon, határon átnyúló szolgáltatásként utazásszervezést végző vállalkozások nyilvántartásából, amennyiben a bolgár hatóság megerősíti, hogy visszavonta a társaság tevékenységi jogosultságát - közölte Budapest Főváros Kormányhivatala a 24.hu-val.

A hivatal már megkereste a Bolgár Köztársaság turisztikai minisztériumát, hogy tájékozódjon a szófiai székhelyű vállalkozás tevékenységi jogosultságának helyzetéről. A Robinson Tours Bulgáriában bejegyzett jogi személy, Magyarországon pedig nincs ügyfelek fogadására szolgáló irodája vagy más telephelye. Emiatt a budapesti kormányhivatalnak jelenleg nincs joghatósága a társaság ellenőrzésére, működésére a bolgár szabályok vonatkoznak. A hatósághoz eddig sem panasz, sem bejelentés nem érkezett a vállalkozással kapcsolatban. A Robinson Tours fizetésképtelenségének bejelentéséről sem kapott értesítést, de a kormányhivatal úgy véli, hogy ha a társaság ténylegesen fizetésképtelenné vált, azt már jeleznie kellett a bolgár illetékeseknek.

Az utazási iroda körül szombaton pattant ki a botrány, miután az iroda SMS-ben közölte utasaival, hogy nem tudja elutaztatni őket a vasárnap kezdődő nyaralásukra. Ezt egyeseknek a szállodák túltelítettségével, másoknak charterjáratokkal kapcsolatos problémákkal magyarázták. Sokan repülő helyett autóbusszal kényszerültek hazatérni Bulgáriából.

A visszamondott utazásokra befizetett teljes összeget az uniós irányelv alapján késedelem nélkül, legfeljebb a szerződés felmondását követő 14 napon belül kell visszatéríteni. A kormányhivatal szerint vélhetően a bolgár szabályozás is ezt az előírást követi.

Amennyiben a társaság fizetésképtelensége miatt marad el a szolgáltatás, az érintettek az Axiom Ins. JSC. Insurance Companyhoz fordulhatnak, ez a biztosító nyújt védelmet a Robinson Tours utazási csomagjaihoz kapcsolódó szerződéseknél. Az iroda előbb vasárnapra, majd hétfőre ígért részletes tájékoztatást, a 24.hu megkeresésére azonban a cikk megjelenéséig nem válaszolt.