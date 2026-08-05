Aláírásgyűjtést indított a MASZSZ, törvényben szabályoznák a munkahelyi hőséghatárt

melegrekord;hőség;Magyar Szakszervezeti Szövetség;aláírásgyűjtési kampány;

2026-08-05 13:43:00 CEST

Országos aláírásgyűjtést indított a Magyar Szakszervezeti Szövetség, hogy a kormány módosítsa a hőségben végzett munkára vonatkozó munkavédelmi szabályokat. A szervezet szerint a jelenlegi előírások már nem nyújtanak megfelelő védelmet a tartós hőhullámok idején.

Országos aláírásgyűjtést indított a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ), hogy a kormány mielőbb felülvizsgálja a hőségben végzett munkára vonatkozó munkavédelmi szabályokat. A szövetség a Facebookon meghirdetett kezdeményezésével azt szeretné elérni, hogy a döntéshozók a szakszervezetek bevonásával olyan új szabályozást dolgozzanak ki, amely a megváltozott éghajlati viszonyok között is megfelelő védelmet biztosít a munkavállalóknak.

A MASZSZ szerint a munkahelyi hőség ma már nem néhány hétig tartó nyári kellemetlenség, hanem tartós, az egészséget és akár az életet is veszélyeztető munkavédelmi kockázat. A szövetség úgy véli, a jelenlegi szabályozás nem tartott lépést az egyre gyakoribb és hosszabb ideig tartó hőhullámokkal, ezért a munkavédelmi rendszer korszerűsítése nem halasztható tovább.

A szervezet elnöke, Zlati Róbert szerint a munkavédelmi szabályozásban számos olyan hiányosság van, amelyre az érdekképviseletek évek óta folyamatosan felhívják a döntéshozók figyelmét, ám ezek orvoslására mindeddig nem mutatkozott érdemi politikai szándék. Mint fogalmazott, a kánikulai időszakban ugyan rendszeresen felhívják a munkáltatók figyelmét arra, hogy biztosítaniuk kell a munkaközi szüneteket és a megfelelő mennyiségű védőitalt, a probléma azonban nem ezeknek a szabályoknak a hiánya, hanem az, hogy a jelenlegi előírások már nem nyújtanak elegendő védelmet a szélsőséges hőségben dolgozóknak.

A MASZSZ álláspontja szerint az extrém hőség idején jelenleg alkalmazott, óránként 5-10 perces pihenőidőre vonatkozó szabályozás még olyan időszakban született, amikor a mostanihoz hasonló tartós hőterhelés nem volt általános jelenség.

A szövetség ezért azt szeretné, ha külön protokoll készülne a szabadtéri és a zárt térben végzett munkára, amely egyértelműen meghatározná azt a hőmérsékleti határértéket, amelynek elérésekor a munkáltatóknak kötelezően korlátozniuk kellene vagy akár fel is kellene függeszteniük a munkavégzést.

Az érdekképviselet szerint az új szabályozásnak arra is ki kellene terjednie, hogy a munkahelyeken a hőmérséklet mérése a dolgozók számára is folyamatosan hozzáférhető és ellenőrizhető legyen. Ennek érdekében olyan mérési rendszert tartanak szükségesnek, amelynek adatai a munkavállalók számára is megismerhetők, így egyértelműen megállapítható lenne, mikor lépnek életbe a rendkívüli hőségre vonatkozó munkavédelmi intézkedések.

A MASZSZ emellett azt is szorgalmazza, hogy törvény mondja ki: a hőség miatt kötelezően elrendelt munkaközi pihenőidő miatt egyetlen munkavállalót sem érhet bércsökkenés vagy más anyagi hátrány.

A szövetség szerint nem fordulhat elő, hogy a dolgozók egészségét védő intézkedések költségeit végső soron maguk a munkavállalók viseljék.

A Magyar Szakszervezeti Szövetség szerint a klímaváltozás következtében egyre gyakoribbá váló hőhullámok miatt a munkahelyi hőség kezelését hosszú távon is rendezni kell, ezért azt várják a kormánytól, hogy a munkáltatók és a munkavállalók érdekképviseleteinek bevonásával mielőbb megkezdje a munkavédelmi szabályok átfogó felülvizsgálatát.