Augusztus 11-én választana köztársasági elnököt a Tisza

Országgyűlés;köztársasági elnök;államfőválasztás;Tisza Párt;

2026-08-05 15:25:00 CEST

Magyar Péter is aláírta az erre vonatkozó kezdeményezést.

A köztársasági elnök megválasztását is felvenné az Országgyűlés augusztus 10-11-i rendkívüli ülésének napirendjére a Tisza.

A Bujdosó Andrea Anna frakcióvezető által jegyzett javaslatban azt kérik Hallerné Nagy Anikótól, az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnöktől, hogy a választást augusztus 11-re tűzze ki.

A kezdeményezés az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat két pontjára hivatkozik. Indoklása szerint a napirend kiegészítésére azért van szükség, hogy Magyarország köztársasági elnökét az Alaptörvényben meghatározott határidőn belül megválasszák.

Az augusztus 5-én keltezett iratot 43-an írták alá, elsőként Magyar Péter.

A beadvány nem nevez meg köztársaságielnök-jelöltet, és a választás lebonyolításának további részleteire sem tér ki. Kizárólag azt kezdeményezi, hogy az államfő megválasztása kerüljön be a rendkívüli ülés programjába, az időpont pedig 2026. augusztus 11. legyen.

Közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnökválasztást tartani - reagált a Fidesz. Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója szerint az utolsó, legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sulyok Tamásnak hívják. Akárkit cimkéz is föl most ezzel a titulussal a tiszás önkény, a demokratikus jogállam helyreállítása után egy tollvonással megszüntethető lesz a törvénytelen és alkotmányellenes kinevezés - fogalmazott Havasi Bertalan.