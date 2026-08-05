Augusztus 11-én választana köztársasági elnököt a Tisza

A köztársasági elnök megválasztását is felvenné az Országgyűlés augusztus 10-11-i rendkívüli ülésének napirendjére a Tisza.
A Bujdosó Andrea Anna frakcióvezető által jegyzett javaslatban azt kérik Hallerné Nagy Anikótól, az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnöktől, hogy a választást augusztus 11-re tűzze ki.
A kezdeményezés az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat két pontjára hivatkozik. Indoklása szerint a napirend kiegészítésére azért van szükség, hogy Magyarország köztársasági elnökét az Alaptörvényben meghatározott határidőn belül megválasszák.
Az augusztus 5-én keltezett iratot 43-an írták alá, elsőként Magyar Péter.
A beadvány nem nevez meg köztársaságielnök-jelöltet, és a választás lebonyolításának további részleteire sem tér ki. Kizárólag azt kezdeményezi, hogy az államfő megválasztása kerüljön be a rendkívüli ülés programjába, az időpont pedig 2026. augusztus 11. legyen.A The Guardian szerint Hide the Pain Harold, Palvin Barbara és Rubik Ernő neve is felvetődött magyyar államfőjeköltként
Közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnökválasztást tartani - reagált a Fidesz. Az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója szerint az utolsó, legitim módon megválasztott magyar köztársasági elnököt Sulyok Tamásnak hívják. Akárkit cimkéz is föl most ezzel a titulussal a tiszás önkény, a demokratikus jogállam helyreállítása után egy tollvonással megszüntethető lesz a törvénytelen és alkotmányellenes kinevezés - fogalmazott Havasi Bertalan.