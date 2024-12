Tébolyodott Fidesz-kommunikáció Majtényiról, közvetlenül az államfőválasztás előtt

Gyakran még azok is dicsérgették a Fidesz kommunikációs képességeit, módszereit, akik amúgy cseppet sem azonosultak a kormányzópárt cselekedeteivel, vagy éppenséggel a dicsért kommunikáció során elhangzó szavakkal. Ám újabban még ők is elismerik: valami történt, mert tökéletesen elvesztették a mértéket, ami akár kontraprodultív is lehet.