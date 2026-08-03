A The Guardian szerint Hide the Pain Harold, Palvin Barbara és Rubik Ernő neve is felvetődött magyyar államfőjeköltként

A The Guardian magyar tudósítója böngészett egy kicsit a közösségi médiában azzal kapcsolatban, kit tarthatnak alkalmas köztársasági elnöknek a magyarok, és néhány meglepő és nem meglepő név is előkerült.
A kérdést többek között megfuttatta Instagram-oldalán Jámbor Eszter szexuális neveléssel foglalkozó tartalomkészítő, mire követői reality-hírességeket, testépítőket és Palvin Barbara modell nevét dobták be. Egy másik, ugyanezzel a kérdéssel végzett anonim-közvélemény-kutatást Arató András nyugdíjas villamosmérnök nyert, aki a Hide the Pain Harold nevű mémnek köszönhetően lett világhírű az interneten. Népszerű válaszként került elő Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikus és Rubik Ernő, a Rubik-kocka feltalálójának neve is.Medián: Megtorpant a Tisza erősödése, de így sem kell túlságosan aggódnia
Jámbor Eszter a válaszokat úgy értékelte: „Nyilvánvaló, hogy a politika komoly dolog, de van helye egy kis humornak is, annak a szabadságérzetnek, amelyet Magyarország egy része most érez az elmúlt 16 év után.”A magyarok relatív többsége ellenezné Polgár Judit felkérését államfőnek, mert sakkozóként nincs politikai tapasztalata, Novák Katalin most valószínűleg kér egy kávét
Ónádi Imre építész Márki-Zay Péter köztársasági elnök-jelöltségének támogatására hozott létre egy Facebook-oldalt és egy csoportot. A Guardiannek nyilatkozva elmondta, üdvözölte, hogy Polgár Judit sakknagymester visszautasította a maga jelöltségét, nem azért, mert nem találta volna megfelelőnek a posztra, hanem azért, mert vita nélkül jelentették be a jelöltségét. Azt pedig szintén jó jelnek nevezte, hogy Magyar Péter bocsánatot kért az ügyben. „Úgy tűnik, figyelembe veszik, amit a lakosság mond. Végül is ez a demokrácia” - állapította meg.Romsics Ignáccal találkozott Magyar Péter és Ruff Bálint„Magyar Péter alapvető kommunikációs hibát követett el, nem lehet egy hétvége alatt társadalmi konszenzust teremteni az államfő személyéről”DPK-alapítót jelöl köztársasági elnöknek a Mi Hazánk