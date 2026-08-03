A The Guardian szerint Hide the Pain Harold, Palvin Barbara és Rubik Ernő neve is felvetődött magyyar államfőjeköltként

köztársasági elnök;Rubik Ernő;Arató András;Palvin Barbi;Karikó Katalin;

2026-08-03 15:36:00 CEST

Sok név eszébe jutott a magyaroknak.

A The Guardian magyar tudósítója böngészett egy kicsit a közösségi médiában azzal kapcsolatban, kit tarthatnak alkalmas köztársasági elnöknek a magyarok, és néhány meglepő és nem meglepő név is előkerült.

A kérdést többek között megfuttatta Instagram-oldalán Jámbor Eszter szexuális neveléssel foglalkozó tartalomkészítő, mire követői reality-hírességeket, testépítőket és Palvin Barbara modell nevét dobták be. Egy másik, ugyanezzel a kérdéssel végzett anonim-közvélemény-kutatást Arató András nyugdíjas villamosmérnök nyert, aki a Hide the Pain Harold nevű mémnek köszönhetően lett világhírű az interneten. Népszerű válaszként került elő Karikó Katalin Nobel-díjas biokémikus és Rubik Ernő, a Rubik-kocka feltalálójának neve is.

Jámbor Eszter a válaszokat úgy értékelte: „Nyilvánvaló, hogy a politika komoly dolog, de van helye egy kis humornak is, annak a szabadságérzetnek, amelyet Magyarország egy része most érez az elmúlt 16 év után.”

Ónádi Imre építész Márki-Zay Péter köztársasági elnök-jelöltségének támogatására hozott létre egy Facebook-oldalt és egy csoportot. A Guardiannek nyilatkozva elmondta, üdvözölte, hogy Polgár Judit sakknagymester visszautasította a maga jelöltségét, nem azért, mert nem találta volna megfelelőnek a posztra, hanem azért, mert vita nélkül jelentették be a jelöltségét. Azt pedig szintén jó jelnek nevezte, hogy Magyar Péter bocsánatot kért az ügyben. „Úgy tűnik, figyelembe veszik, amit a lakosság mond. Végül is ez a demokrácia” - állapította meg.