Tizenheten meghaltak az Ukrajna elleni orosz rakétatámadásokban

Oroszország;Ukrajna;háború;légicsapás;

2026-08-05 14:53:00 CEST

Az ukrán légvédelem egyetlen ballisztikus rakétát sem tudott megsemmisíteni; Kijevben és környékén raktárak, logisztikai központok és egy üzem is megrongálódott vagy megsemmisült.

Legalább 17 ember meghalt, több mint negyvenen pedig megsebesültek a Kijevet és környékét ért szerdai orosz rakétatámadásokban - írja a Reuters.

Az orosz erők 24 ballisztikus rakétát, négy Cirkon cirkálórakétát és 115 drónt indítottak. Az ukrán légvédelem a drónok csaknem 90 százalékát lelőtte, a rakéták közül azonban egyet sem sikerült elfognia.

A főváros melletti Brovariban nyolcan vesztették életüket egy elővárosi vasútállomásnál. Vitalij Bihun, a helyi közigazgatás vezetője azt mondta, a körzetben öt logisztikai raktárt találtak el, köztük a Fozzy élelmiszer-kereskedelmi vállalat egyik létesítményét. A Silpo közlése alapján legalább hat alkalmazottja meghalt, két elosztóközpontja pedig kigyulladt.

Az Epicentr barkács- és lakásfelszerelési áruházlánc két fontos logisztikai létesítményének, valamint egy gyárának megsemmisüléséről számolt be. A Rozetka online kereskedő társalapítója azt mondta, az éjszaka folyamán végignézte, ahogy három ballisztikus rakétacsapás után lángba borult élete munkája. A Kijevi Területi Katonai Közigazgatás összesítése szerint 13 raktár, egy termelőüzem, négy magánház és több tucat jármű rongálódott meg.

Az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy hét kijevi és Kijev környéki logisztikai központot támadott; közlése szerint ezeket kettős felhasználású termékek és drónalkatrészek tárolására vagy elosztására használták.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint ballisztikus rakéták elleni elfogóeszközökkel életeket lehetett volna megmenteni. Azt mondta, a légvédelmi rakéták szállítása háromszor kisebb volt, mint 2025-ben, és a külföldi partnereket az elfogórakéta-készletek feltöltésére kérte. Az ország hónapok óta kritikus hiánnyal küzd az amerikai Patriot-rendszerekhez szükséges légvédelmi rakétákból; utóbbi az ukrán hadrend egyetlen olyan fegyvere, amely képes az orosz ballisztikus rakéták lelövésére.

Szerhij Koreckij miniszterelnök azt mondta, a kormány rendkívüli egyeztetést hív össze a vállalatokkal, hogy kidolgozzák, miként biztosítható a logisztikai és kereskedelmi cégek zavartalan működése.