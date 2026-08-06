Kapóssá váltak a magyar futballisták, sorra igazolnak az NB I-ből külföldre

Ferencváros;NB I;Debrecen;Győr;MTK;átigazolás;Magyar Labdarúgó Szövetség;

2026-08-06 18:05:00 CEST

Az MTK Budapest élen jár az utánpótlás-nevelésben és a játékosok külföldre történő értékesítésében. Úgy tűnik, a nemzetközi piacokon növekszik a bizalom a magyar játékosok iránt.

Érdekes változások szemtanúi lehetünk, új szelek kezdtek fújni a magyar labdarúgás világában. Az április 12-ei választások következtében a csapatoknak realizálni kellett: a bőség éveinek vége.

Az NB I-es klubok érthető módon hónapokig kivárásra játszottak, hiszen nem tudták, milyen büdzséből gazdálkodhatnak majd. A Magyar Labdarúgó Szövetség végül az MTVA-val állapodott meg, így továbbra is a közmédia közvetítheti a bajnoki mérkőzéseket – igaz, 10 helyett 6 milliárdot fizet egy évre.

Az MLSZ eközben továbbra is arra ösztönzi a csapatokat, hogy magyar és fiatal játékosokat szerepeltessenek. A finomított ösztönzőrendszer szerint átlagban 5 hazai (ebből 1 U21-es) játékosnak kell pályán lennie, legalább 4 hazai játékosnak 90, az U21-esnek legalább 45 percet kell pályán töltenie, egy mérkőzésen legfeljebb 6 fő és maximum 180 játékperc vehető figyelembe.

A tavaly életbe lépett ajánlás hatására sok fiatal tért haza a nyugati akadémiákról, most viszont azt tapasztaljuk, az utánpótláskorú játékosok a külföldi csapatok felé tartanak.

A magyar bajnokság transzferegyenlege a 2020-as évek elejéig negatív volt. Ez a trend 2022/23-ban fordult meg, ami elsősorban annak volt köszönhető, hogy a Ferencváros jó áron tudta értékesíteni magyar és külföldi futballistáit. A mostani politikai, gazdasági környezet pedig még inkább ebbe az irányba tereli a csapatokat. A mértékadó Transfermarkt adatai szerint az NB I 12 csapata csupán 4,6 millióért vásárolt, miközben több mint 24 millió euróért tudott értékesíteni.

Élen jár az MTK

Az utánpótlás-nevelésben jeleskedő MTK Budapest az elmúlt hónapokban több fiatal futballistáját is külföldre tudta értékesíteni, az alábbi hat játékosért sajtóhírek szerint közel nyolcmillió euró folyhatott be a klubkasszába.

Átrok Zalán – 20 éves (Zulte Waregem, Belgium)

Csenterics Adrián – 21 éves (Mérida AD, Spanyolország)

Kovács Mátyás – 23 éves (RAAL La Louvière, Belgium)

Molnár Ádin – 22 éves (Raków Częstochowa, Lengyelország)

Vasiljevic Andrej – 16 éves (Hamburger SV U19, Németország)

Vitályos Viktor – 19 éves (Sparta Praha, Csehország)

Más utat követ a Zalaegerszeg

Érdekes stratégiát követ a Zalaegerszeg, amely tavaly nyáron argentin többségi tulajdonba került. A klub azóta több dél-amerikai játékost is szerződtetett. A brazil Diego Borges még a télen csupán 6 NB I-es mérkőzéssel a lába mögött közel 2 millió euróért szerződött az Amerikai Egyesült Államokba, most nyáron pedig a brazil João Victort és a nigériai Akpe Victoryt sikerült jelentős profittal továbbértékesíteni. Várkonyi Bence is búcsút intett Zalaegerszegnek, érte egymillió eurót fizetett a Qarabağ.

Mi a helyzet az élcsapatokkal?

A bajnoki címvédő ETO FC-re nehéz lenne azt mondani, hogy erősödött. Az ukrán Olekszandr Piscsur 900 ezer euróért lett a spanyol Gironáé, Vitális Milán pedig csütörtökön aláírt az AEK Athénnál, ahol Varga Barnabás csapattársa lett. Úgy hírlik, a görög klub 2,5 millió eurót fizetett érte. Sajtóhírek szerint a magyar válogatottban már ugyancsak bemutatkozó Tóth Rajmund is távozhat majd Győrből, de őt addig marasztalnák, amíg a klub érdekelt a nemzetközi kupaporondon. A 22 éves védekező középpályásért a német másodosztályú Nürnberg és a dán Brøndby mutatott érdeklődést, és 1,5-2 millió eurós ajánlatokról lehetett hallani. A Nemzeti Sport információi szerint Schön Szabolcs távozására is esély mutatkozik: iránta az angol másodosztályban szereplő Stoke City, az olasz Serie A-s Lecce és a Serie B-s Modena, valamint a német másodosztályú Darmstadt érdeklődik, korábban pedig török élvonalbeli klub is figyelte.

A kupagyőztes Ferencváros a bajnoki cím elvesztése után elkezdte szűkíteni a keretét, közel tucatnyi légióstól köszönt el. A legfrissebb hírek szerint Elton Acolatse is távozhat, ugyanis ajánlat érkezett érte.

Egyelőre szemmel látható módon Borbély Balázs vezetőedzőnek kihívást jelent, hogy öt magyar futballistát a pályán tartson a bajnokságban – ezt jelzi a Paks elleni vereség, valamint a Vasas elleni gól nélküli döntetlen. Ennek fényében némileg meglepő, hogy Szalai Gábort kölcsönbe elengedte a portugál Marítimóhoz. Nagy Ádám viszont Olaszországból hazaért, így a zöld-fehérek variációs lehetőségei bővültek.

A nemzetközi kupaporondon ugyancsak érdekelt Debrecen Bárány Donátot Hollandiába, az ADO Den Haagnak értékesítette, a 21 esztendős Szűcs Tamás pedig Portugáliába, a Famalicãóhoz szerződött.

Markgráf 41 napja Újpesten

Néhány hét leforgása alatt kétszer váltott klubot Markgráf Ákos. A 21 éves balhátvéd a nyáron Felcsútról Újpestre szerződött, de csupán egy bajnokin lépett pályára. A fiatal futballistáért a København jelentkezett be, és fizette ki a szerződésében szereplő kivásárlási árat, amely sajtóhírek szerint 1,5 millió euró lehetett. Érdekesség: a dán együttes a Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulójának első mérkőzésén, csütörtökön 19 órától lép pályára Debrecenben.

Geiger Bálint is búcsút intett a negyedik kerületnek, a 22 éves középpályás egyelőre kölcsönben került a horvát Karlovachoz. A 20 esztendős kapus, Juhász Bence pedig szintén kölcsönbe szerződött a spanyol Méridához.

Ők is klubot váltottak

Nyíregyházáról is ketten külföldre szerződtek. Keresztes Krisztián a német másodosztályú Greuther Fürthnél szerepel kölcsönben, esetében egy bizonyos számú mérkőzés után életbe lép a vételi opció. A 32 esztendős kapus, Kovács Dániel pedig szabadon igazolhatóként igazolt Ciprusra a Néa Szalamína együtteséhez.

A Csíkszereda két futballistát vett kölcsön Magyarországról. Magyar Zsolt Felcsútról, Ódor Máté pedig a Vasastól érkezett a román bajnokságban szereplő együtteshez.

A tavaly légiósnak álló, 25 esztendős Csongvai Áron pedig Svédországnak intett búcsút, az AIK együttesétől a francia másodosztályú Saint-Étienne-hez szerződött.