Apáti Bence szerint már egyetlen korábbi propagandista se dolgozik a Megafonnál

kormánypropaganda;megafon;Apáti Bence;

2026-08-05 18:18:00 CEST

A fideszes influenszer a Facebookon tájékoztatta az „aggódó forradalmárokat”, hogy már ő sem tagja annak a hét embernek, aki még a széteső propagandagyár munkavállalója.

Kedden az RTL Híradó vette észre, hogy az elérhető céginformációk szerint a fideszes propagandagyár Megafonnak jelenleg hét alkalmazottja van, miközben a választások előtt, áprilisban a munkavállalói létszám még 72 főre rúgott. A Média1 még júniusban azt írta, információik szerint június 26-án megszűnik az utolsó Megafon-dolgozó munkaviszonya is a fideszes propagandaközpontnál.

Így talány, hogy ki az a hét ember, aki még mindig a széteső propagandagyárnál dolgozik. Apáti Bence fideszes influenszer szerdai Facebook-posztjában némileg választ adott a felmerülő kérdésre: „Minden kedves aggódó forradalmárt meg kell nyugtassak, nem tartozom bele a hét emberbe, tudtommal egyetlen úgynevezett véleményvezér sincs benne.”

Egyetlen olyan propagandista se dolgozik már tehát a Megafonnál, aki korábban nagy nyilvánosság előtt, sok száz millió hirdetési forinttal megtámogatva, sokszor gyűlöletkeltően szidta a kormányzó Fidesz aktuális politikai ellenfelét. Ennek fényében Apáti szerint jó lenne már lejönni a „propagandistázásról”.

„Egy hónapja nincs Megafon, így fizu sem” – szögezte le Facebook-posztjában az influenszer. Elmondása szerint immáron ingyen dolgozik, és így is elmondja a véleményét, fizetés nélkül is ugyanazt gondolja.

Az RTL ellátogatott a Megafon Polgár utcai székhelyéhez, ahol ott dolgozókat már nem találtak. A korábbi megafonos influenszerek közül egyébként már ketten is az ellenzéki Fidesz-frakciót erősítik. Szűcs Gábor a lista 218. helyéről esett be a 44 fős frakcióba, Hortay Olivért pedig a héten jelentették be, hogy a távozó Szijjártó Pétert váltja a parlamentben.