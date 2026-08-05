A hőség miatt órákig áramszünet volt Budapest egy részén

EON;hőség;áramszünet;műszaki meghibásodás;

2026-08-05 20:00:00 CEST

Az E.ON szerint a tartós forróság egyszerre növelte a hálózat terhelését és nehezítette a berendezések hűlését. A szolgáltatás délután fél négykor állt helyre.

Két középfeszültségű földkábeles hálózati szakasz hibásodott meg szerda reggel Budapest XX. kerületében, ezért Pesterzsébet egyes részein átmenetileg megszűnt az áramszolgáltatás - írja a 24.hu.

Egy helyi lakos a portálnak arról számolt be, hogy a kerület bizonyos részein reggel kilenc órától nem volt áram. A szolgáltató tájékoztatása alapján az ellátást délután fél négyre sikerült helyreállítani.

Az E.ON közlése szerint a magas hőmérséklet jelentősen fokozta a villamosenergia-hálózat terhelését, miközben a vezetékek és más hálózati berendezések hűlését is nehezítette. Nemcsak a nappali forróság, hanem az éjszakai lehűlés elmaradása is nagyobb igénybevételt okozott.

A tartós meleg a földkábeleket és a szabadvezetékeket egyaránt kedvezőtlenül érinti. A felmelegedett és kiszáradt talaj rosszabbul vezeti el a földkábelek működése közben keletkező hőt. A magas külső hőmérséklet emellett csökkenti a vezetékek terhelhetőségét, így emelkedik a meghibásodások kockázata.