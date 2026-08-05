„Úgy ráztak le, mint kutya a vizet” - Az egy nap alatt kirúgott M1-főszerkesztő szerint ugyanazzal az indokkal szerződtették, mint amivel eltávolították a közmédiától

M1;sajtó;közszolgálat;eltávolítás;közmédia;

2026-08-05 19:12:00 CEST

Szerinte a teljes menedzsment ismerte a szakmai múltját, mégis közölték vele, hogy olyan teherré vált, amelyet az intézmény nem tud felvállalni.

Méltatlan és megalázó helyzetbe hozta őt és a családját a közmédia új vezetése az M1 Híradó egy nap alatt kirúgott főszerkesztője szerint.

Hajdú Gábor egy szerda délutáni Facebook-bejegyzésében azt írta, ugyanazzal az indokkal váltak meg tőle, amellyel előzőleg felkérték a munkára: mindkét döntést a közmédia hitelességének helyreállításával magyarázták. Közlése szerint szakmai előéletét a kinevezésekor a teljes menedzsment ismerte, a munkaszerződést pedig ennek tudatában írta alá a vezérigazgató. Azt írta, augusztus 3-án reggel 9 órakor kötötte meg a szerződést a Kunigunda útján, majd megbeszéléseken vett részt, felkereste a newsroomot, bejárta a stúdiót és elfoglalta az irodáját. Este 19 óra 42 perckor a Magyar Távirati Iroda (MTI) közzétette kinevezésének hírét.

Állítása szerint ezt követően a miniszterelnök a Telex híre alatt a „nem hinném…” megjegyzést kommentelte, 21 óra 24 perckor pedig telefonon közölték vele, hogy „olyan teher lettem, amelyet a közmédia nem tud felvállalni”. A munkaszerződés megszüntetését másnap 14 órakor írta alá.

„A hitelességen alapuló három évtizedes munkásságomat sutba dobva úgy ráztak le, mint kutya a vizet. Finoman fogalmazva is kisszerű” - fogalmazott. Azt írta, korábbi állását feladva fogadta el a közmédia ajánlatát, majd a próbaidő jogi lehetőségét kihasználva, indoklás nélkül küldték el. Szerinte nyilvánvaló, hogy nem az egyetlen munkanapján elkövetett szakmai hiba vezetett a döntéshez. Hajdú Gábor azt is visszautasította, hogy propagandista lenne. Jelezte, soha nem vett részt propagandaműsorok készítésében, és minden munkahelyén a szakmai normák betartására törekedett. Felidézte, hogy 2015-ben, az M1 hírcsatornává alakítása után a Hír TV-hez ment, ahol hírműsorok felelős szerkesztőjeként dolgozott. Később az Echo Televízióhoz került, majd ismét a Hír TV munkatársa lett, ahonnan saját döntése alapján távozott.

A Mészáros Csoportnál vállalati kommunikációval foglalkozott, ezt követően pedig a Magyar Kertörökség Alapítvány sajtófőnöke volt. Mint írta, egyik munkahelyén sem személyeket szolgált, hanem ügyeken dolgozott, és aljas rágalomnak nevezte azt az állítást, hogy kollégák ellehetetlenítésében vett volna részt.

„Minden jóslásnál brutálisabban ránk rúgta az ajtót a valóság, ennek egyik súlyos következményével nézünk szembe ezekben a napokban. Ezeknek a kérdéseknek, de akár a köztelevízió kívánatos szerepének józan megvitatása helyett virtuális lincselésbe torkollik egy kinevezésről szóló hír” - fogalmazott.

A bejegyzésben kitért arra is, hogy rövid főszerkesztői időszaka alatt a hírigazgató támogatásával legalább napi ötperces hírösszefoglalót javasolt a rendkívüli helyzetre hivatkozva. Mint írta, az ehhez szükséges feltételek rendelkezésre álltak, válasz azonban nem érkezett.

Hajdú Gábor több kérdést is megfogalmazott az eltávolítása kapcsán. Egyebek mellett azt kérdezte, lehet-e független a közmédia, ha Facebook-bejegyzésekre alapozott vélemények befolyásolják a döntéseket, valamint elfogadható-e valakit korábbi munkahelyei vagy feltételezett politikai kötődése alapján ellehetetleníteni. Ezekre rendre ugyanazt a választ adta: „nem hinném…”

A volt főszerkesztő végül azt írta, sok jó szakember dolgozik a közmédián belül és kívül, akik képesek lehetnek modern közszolgálati hírszolgáltatást létrehozni. Úgy fogalmazott, ez talán az utolsó lehetőség, és a szakmát érintő technológiai változások miatt különösen nagy a tét. A bejegyzést a neki küldött támogató üzenetek megköszönésével zárta.