Az E.ON szerint a tartós forróság egyszerre növelte a hálózat terhelését és nehezítette a berendezések hűlését. A szolgáltatás délután fél négykor állt helyre.
Kész tortúrává vált az új házak bekötése vagy akár a lakáson belüli hálózatbővítések jóváhagyása is.
Németh Szilárd arra szólította fel az E.ON energiaszolgáltatót, hogy ne avatkozzon be az áprilisi országgyűlési választásba - újságolja az MTI.
Belehalt sérüléseibe az E.ON leszúrt igazgatóhelyettese, aki a főnökét védte - értesült a Kisalföld.