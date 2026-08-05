Nemzetközi Sajtószabadság-díjat kap Panyi Szabolcs

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2026-08-05 20:25:00 CEST

Egy kolumbiai, egy eritreai, egy salvadori, egy libanoni és egy mianmari újságíróval együtt kapja meg az elismerést.

Nemzetközi Sajtószabadság-díjjal ismeri el Panyi Szabolcs munkáját a Bizottság az Újságírók Védelméért. A New York-i székhelyű CPJ november 19-én tartja a díjátadót - írja a Telex.

Panyi Szabolcs jelenleg a VSquare újságírója, korábban a Direkt36 oknyomozó portálnál dolgozott. A cikk szerint idén ő tárta fel Szijjártó Péter és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter bizalmas kapcsolatát. A választási kampány alatt előbb a kormánypropaganda, majd a hatóságok támadásainak célpontjává vált.

A CPJ Európa egyik vezető oknyomozó újságírójaként mutatta be. A szervezet értékelése szerint az egykori Orbán-rezsim működését feltáró riportjai nemcsak Magyarországon gyakoroltak hatalmas hatást, hanem az európai politikai vitákra is hatottak. Az indoklás külön kitért az orosz befolyásszerző műveletekről szóló munkáira. A közlés szerint az újságírót ezek miatt kémkedéssel is megvádolták.Jodie Ginsberg, a CPJ vezérigazgatója azt mondta, az idei díjazottak az újságírók világszerte tapasztalható elszántságát és bátorságát példázzák. Közlése szerint pusztán azért, mert híreket közöltek, célponttá váltak, bebörtönözték, száműzték és megfigyelés alá vonták őket.

Panyi Szabolcs Facebook-oldalán azoknak a bátor kollégáknak, forrásoknak és olvasóknak ajánlotta az elismerést, akik életben tartották a független újságírást Magyarországon. „A hatalom visszaéléseinek feltárása mindig megéri a kockázatot” - írta. A díjazott bejegyzésében azt is közölte, hogy az 1991 óta átadott Nemzetközi Sajtószabadság-díjat most először kapja meg egy európai uniós tagállam újságírója. „Az Orbán-rezsimnek azonban vége, mi viszont még mindig itt vagyunk” - zárta sorait.

A CPJ idén Panyi Szabolcs mellett egy kolumbiai, egy eritreai, egy salvadori, egy libanoni és egy mianmari újságírót is kitüntet.