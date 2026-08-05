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„Abszolút Tisza-báb” - Nem vesz részt a Fidesz az államfőválasztáson

Mondván, akárki is költözik be a Sándor-palotába, illegitim elnök lesz. 

Nem vesz részt a Fidesz-frakció jövő kedden az államfőválasztás parlamenti „színjátékában” - közölte szerda esti Facebook-bejegyzésében az ellenzéki párt.

Úgy vélik, bárkit is költöztet Magyar Péter a Sándor-palotába, illegitim elnök lesz. „Abszolút Tisza-báb” - zárul a rövid állásfoglalás.

Mint korábban hírt adtunk róla, a köztársasági elnök megválasztását is felvenné az Országgyűlés augusztus 10-11-i rendkívüli ülésének napirendjére a Tisza. A Bujdosó Andrea Anna frakcióvezető által jegyzett javaslatban azt kérik Hallerné Nagy Anikótól, az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnöktől, hogy a választást augusztus 11-re tűzze ki.

A kezdeményezés az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat két pontjára hivatkozik. Indoklása szerint a napirend kiegészítésére azért van szükség, hogy Magyarország köztársasági elnökét az Alaptörvényben meghatározott határidőn belül megválasszák.

Egy kolumbiai, egy eritreai, egy salvadori, egy libanoni és egy mianmari újságíróval együtt kapja meg az elismerést.