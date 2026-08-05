„Abszolút Tisza-báb” - Nem vesz részt a Fidesz az államfőválasztáson

Fidesz;bojkott;államfőválasztás;

2026-08-05 20:51:00 CEST

Mondván, akárki is költözik be a Sándor-palotába, illegitim elnök lesz.

Nem vesz részt a Fidesz-frakció jövő kedden az államfőválasztás parlamenti „színjátékában” - közölte szerda esti Facebook-bejegyzésében az ellenzéki párt.

Úgy vélik, bárkit is költöztet Magyar Péter a Sándor-palotába, illegitim elnök lesz. „Abszolút Tisza-báb” - zárul a rövid állásfoglalás.

Mint korábban hírt adtunk róla, a köztársasági elnök megválasztását is felvenné az Országgyűlés augusztus 10-11-i rendkívüli ülésének napirendjére a Tisza. A Bujdosó Andrea Anna frakcióvezető által jegyzett javaslatban azt kérik Hallerné Nagy Anikótól, az Országgyűlés elnökének feladatait ellátó alelnöktől, hogy a választást augusztus 11-re tűzze ki.

A kezdeményezés az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló országgyűlési határozat két pontjára hivatkozik. Indoklása szerint a napirend kiegészítésére azért van szükség, hogy Magyarország köztársasági elnökét az Alaptörvényben meghatározott határidőn belül megválasszák.