Orbán Gáspár hatszor utazott honvédségi repülőgéppel Csádba vagy Nigerbe

Magyar Honvédség;Csád;Orbán Gáspár;

2026-08-06 09:26:00 CEST

Azt nem tudni, hogy mikor.

Leszereléséig összesen hat alkalommal utazott a Magyar Honvédség valamely repülőgépén Csádba vagy Nigerbe Orbán Viktor exkormányfő fia, Orbán Gáspár - írja a Magyar Hang a HM Védelemgazdasági Hivatalának válasza alapján.

A válasz a két ország fővárosát, N’Djamenát és Niameyt nevezte meg célállomásként, azt azonban nem részletezte, hogy a hat út mikor történt, illetve hogyan oszlott meg a két város között.

A lap július 7-én közérdekű adatigényléssel fordult a Honvédelmi Minisztériumhoz, hogy megtudja, Orbán Gáspár százados hány alkalommal és hová repült honvédségi honvédségi repülőgéppel. A tárca július 22-én azt válaszolta, hogy az adatok nem tartoznak a kezelésébe, ezért a HM Védelemgazdasági Hivatalához és a Magyar Honvédség Kiss József 86. Helikopterdandárhoz irányította a szerkesztőséget.

A helikopterdandár arra kérte a lapot, hogy kérdéseivel forduljon a tárca sajtóosztályához. A Védelemgazdasági Hivatal augusztus 5-én adott érdemi választ, amelyben a rendelkezésére álló információkra hivatkozva közölte a hat utazást és a két afrikai célállomást.

A csádi magyar katonai szerepvállalásról korábban parlamenti határozat is született, a tervezett kontingens azonban végül nem utazott el. A misszió előkészítéséről Pálinkás Szilveszter akkori honvéd százados a parlamenti választás előtt beszélt. Elmondása szerint Orbán Gáspár megosztotta vele a tervvel kapcsolatos elképzeléseit és aggályait, valamint azzal számolt, hogy a bevetésben a magyar katonák akár fele meghalhat vagy megsebesülhet.

Bár a katonai kontingens telepítése elmaradt, magyar küldöttségek jártak Csádban. A Magyar Hang egy korábbi cikkében arról számolt be, hogy Orbán Gáspár szerepet kapott az afrikai előkészítő munkában, a résztvevőkkel pedig titoktartási nyilatkozatot írattak alá. A most nyilvánosságra került hivatalos válasz annyit erősít meg, hogy a százados szolgálati ideje alatt hatszor jutott el honvédségi repülőgéppel N’Djamenába vagy Niamey-be.