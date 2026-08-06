Jóváhagyta Budapest főépítésze az Óbudai-szigetre vezető 138 méteres gyalogoshíd koncepcióját

fejlesztés;Hajógyári-sziget;Óbuda;hídépítés;Waterfront City;

2026-08-06 10:43:00 CEST

A szükséges dokumentációt akár heteken belül benyújthatják engedélyeztetésre.

Budapest főépítésze jóváhagyta az Óbudai-szigetre tervezett új gyalogoshíd koncepcióját, az engedélyezési dokumentációt pedig akár heteken belül benyújthatják - írja a Turizmus portál a beruházó Biggeorge Property közleménye alapján.

A 138 méteres átkelő gyalogosok és kerékpárosok számára teremthet közvetlen kapcsolatot a szigettel.

A híd a Waterfront City központi teréről indulna, majd a HÉV, a rakpart és a Duna-ág fölött vezetne át. Az akadálymentesre tervezett létesítményt lifttel és kerékpár-tolósínekkel szerelnék fel, továbbá közvilágítást és díszvilágítást is kapna. Az Árpád-híd, a K-híd és a H-híd után ez lenne az Óbudai-sziget negyedik hídja, egyben az első, amelyet kifejezetten gyalogosok számára alakítanának ki.

A gyalogoshíd a Waterfront Park elnevezésű, milliárdos nagyságrendű közcélú fejlesztés része. A beruházó közlése szerint a projekt teljes egészében magánforrásból valósul meg. A területen közlekedési fejlesztés is megvalósul, valamint megújul a hetvenéves közműhálózat.

Több százas nagyságrendben létesülnek, illetve újulnak meg közparkolók, részben a korábban elkészült lakóépületek megnövekedett parkolási igényeinek kiszolgálására. Folytatódik a Promenád ütemezett megvalósítása, és elkészül a Szentendrei utat a Filatorigát HÉV-megállóval összekötő új utca. Az ehhez szükséges területet a fejlesztő ingyen biztosítja.

A gyalogoshíd koncepcióját a Speciálterv készítette. A beruházó szerint a tervdokumentációról már egyeztettek a szakhatóságokkal és a közműszolgáltatókkal, a dokumentációt pedig akár heteken belül benyújthatják engedélyeztetésre.