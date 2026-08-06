A szükséges dokumentációt akár heteken belül benyújthatják engedélyeztetésre.
Nagyszabású, Szegedet Debrecennel összekötő négysávos út fejlesztési tervéről beszélt Lázár János, amelyet a kormány régi adósságának nevezett.
A Híd-Tám tandemben nyerte meg a hárommilliárdos keretösszegű állami pályázatot.
A Híd-Tám közel 2,5 milliárdért vállalt a munkát, az állami beruházónak így is megfelelt.
Közúti, valamint kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló hidak létesülnek.
Befejezték Ázsia egyik legnagyobb folyója, az Amur felett átívelő első vasúti híd kínai szakaszának építését.
Folytatódik a pofátlan lopás. Orbán strómanja, Mészáros Lőrinc annak ellenére nyerte meg a komáromi hídépítésre kiírt pályázatot, hogy ajánlata ötmilliárd forinttal került többe, mint a vetélytárs pályázóé, akit ki is zártak a versenyből - írja közleményében Niedermüller Péter,a DK EP-képviselője.