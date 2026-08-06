A DK az Unióhoz fordul Mészáros Lőrinc hídépítése miatt

Folytatódik a pofátlan lopás. Orbán strómanja, Mészáros Lőrinc annak ellenére nyerte meg a komáromi hídépítésre kiírt pályázatot, hogy ajánlata ötmilliárd forinttal került többe, mint a vetélytárs pályázóé, akit ki is zártak a versenyből - írja közleményében Niedermüller Péter,a DK EP-képviselője.