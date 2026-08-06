Vitézy Dávid: Ősszel indulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon

Szerbia;Magyarország;Vitézy Dávid;Budapest-Belgrád vasút;

2026-08-06 20:25:00 CEST

A közlekedési és beruházási miniszter Aleksandra Sofronijević szerb közlekedési miniszterrel, valamint a két ország vasúti, rendészeti és hatósági szakembereivel egyeztetett.

Újabb fontos lépést tettünk a Budapest–Belgrád vasútvonal újraindítása felé - jelentette Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon.

A tárcavezető Szabadkán Aleksandra Sofronijević szerb közlekedési miniszterrel, valamint a két ország vasúti, rendészeti és hatósági szakembereivel egyeztetett a még hátralévő feladatokról. Mint írta, Magyarországon a végső biztonsági próbák zajlanak, a személyszállítás csak akkor indulhat újra, ha minden hatósági és független tanúsítás sikeresen lezárul.

Ha minden jól megy, Budapest és Belgrád között az ősz elejétől kezdődően közlekedhetnek közvetlen vonatok - helyezte kilátásba a miniszter.

Az MTI szerint Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy az új magyar kormány egyes kérdésekben ugyan kritikával illeti a beruházás magyarországi szakaszának megvalósítását, ugyanakkor stratégiai céljának tekinti a Budapest-Belgrád vasútvonal mielőbbi befejezését, mert az erősíti Szerbia európai integrációját és javítja a két ország közötti közlekedési kapcsolatokat. Mint közölte, a Duna példátlanul alacsony vízállása miatt Magyarországon energetikai válsághelyzet alakult ki a klímaváltozás már közvetlen hatásaként, és ez véleménye szerint tovább növeli a vasúti áruszállítás és személyszállítás fejlesztésének jelentőségét.

A miniszter elmondta, a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi infrastruktúrájának fizikai kiépítése már befejeződött, a tehervonatok közlekednek a pályán. Jelenleg azonban az ETCS második szintű vonatbefolyásoló rendszer véglegesítése zajlik, ami lehetővé teszi, hogy a személyvonatok óránként 160 kilométeres sebességgel közlekedjenek.

Vitézy Dávid arról tájékoztatott, hogy a rendszer kínai szállítója néhány nappal ezelőtt jelentette, készen áll a berendezés, ezt követően pedig szerdán a teljes magyar szakaszon Budapest és Kelebia között megkezdődtek az utolsó nagyszabású próbák, amelyek várhatóan két héten belül lezárulnak. A miniszter hangsúlyozta, ha a vizsgálatok sikerrel zárulnak, nem marad akadálya annak, hogy ősszel elinduljon a személyforgalom. Hozzátette, amennyiben bármilyen biztonsági szempontból kritikus hibát tárnak fel, annak kijavítását fogják kezdeményezni, mert a biztonság az első.

Vitézy Dávid ismertette azt is, hogy a két ország szakemberei megkezdték a még nyitott műszaki és üzemeltetési kérdések rendezését, így egyebek mellett a menetrend véglegesítését is, hogy a vasúti közlekedés zökkenőmentesen indulhasson el.

A magyar és a szerb fél egyetértett abban, hogy jó minőségű kapcsolatra van szükség Budapest és Belgrád között rendszeres vasúti közlekedéssel és közvetlen járatokkal, amelyek útvonala a jövőben akár Bécsig is meghosszabbítható. Elhangzott, hogy a csütörtöki szabadkai találkozón a magyar és a szerb határőrség, rendőrség és a vasúttársaság képviselői is részt vettek, hogy minden részlet szóba kerülhessen.

Vitézy Dávid közölte, hogy a magyar kormány kész együttműködni Szerbiával a vajdasági közúti kapcsolatok fejlesztésében, ennek részeként pedig megkezdené a hercegszántói magyar határátkelő bővítését, hogy gyorsabbá és egyszerűbbé váljon a két ország közötti közúti határforgalom.

Aleksandra Sofronijević szerb miniszter mindezekhez kapcsolódva arról tájékoztatott, hogy a személyforgalom tesztelése érdekében augusztus 24. után tesztutat tartanak Belgrád és Budapest között mindkét irányban, amelynek során a határátlépés folyamatát is ellenőrzik. A biztonsági vizsgálatokkal párhuzamosan a magyar és a szerb vasúttársaságok a menetrend előkészítésén is dolgoznak - tette hozzá. A szerb tárcavezető kiemelte, hogy Magyarországgal számos közös közlekedési fejlesztési kérdésben működnek együtt, egyebek mellett a Duna európai közlekedési folyosóként történő hasznosításában, valamint a vasúti és közúti infrastruktúra fejlesztésében.