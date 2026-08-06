Cáfolta Gajdos László, hogy a vízügyi államtitkár szabadságra ment a krízishelyzetben

Fidesz;vízügy;cáfolat;államtitkár;Takács Péter;Gajdos László;

2026-08-06 22:36:00 CEST

A miniszter szerint korábban ugyan valóban az volt a terv, hogy Kelemen Ágnes szabadságra megy, azonban épp a krízishelyzet miatt ez végül nem történt meg.

A vízügyi csapat fegyelmezetten és elhivatottan dolgozik. Eközben a Fidesz egy energetikai és vízügyi válsághelyzetben sem az együttműködést választja, hanem a politikai támadásokat - vezette fel videóbejegyzését Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a Facebookon.

A tárcavezetőt láthatóan felbosszantották az arról szóló fideszes híresztelések, miszerint Kelemen Ágnes, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára a legnagyobb hőhullám és vízügyi krízishelyzet közepén elment szabadságra.

„Tisztelt uraim, ez azért már mindennek a teteje. A minisztériumban 5-6 vezető dolgozik azon hetek óta, hogy rendben legyen minden az országban. A védelmi tanácsban több mint 20 ember minden este azon dolgozik, hogy rendben legyen Paks is és a vízellátás is” - kezdte üzenetét.

„És akkor jönnek ilyen alantas megjegyzésekkel, hogy az államtitkár asszony éppen szabadságon van” - utalt a Kelemen Ágnest ért vádra, majd úgy folytatta, hogy az államtitkárnak másokhoz hasonlóan előre tervezetten lett volna erre az időpontra szabadsága kiírva, de csak volna, ugyanis péntek este, amikor késő éjszakába nyúlóan először tartotta ülését a védelmi bizottság, kiderült, hogy számos probléma van, például, hogy nem tudjuk, Ausztriából jön-e víz rendesen a Dunán, vagy sem, ezért megkérte az államtitkárt, hogy a tervezett szabadságát mégse vegye ki.

„Egyébként nagyon nem is kellett kérni, természetes volt” - jegyezte meg Gajdos László. A miniszter arra kérte Kelemen Ágnest, hogy menjen ki Ausztriába és nézze meg, hogy mi a helyzet a Dunán, beszéljen az osztrák vízügyi főigazgatóval.

„Ez történt. És azóta a héten itt dolgozik velünk. De egyébként meg itt a miniszter, meg van két helyettes vízügyi államtitkára, itt az OVF vezetője, itt van a víziközmű valamennyi vezetője és együtt próbáljuk megoldani a problémát” - jelezte a tárcavezető. „Ez most mire volt jó, kedves Takács Péter?” - szegezte végül a kérdést a volt egészségügyi államtitkárnak, aki természetesen kivette a részét a nyaralásról szóló fideszes híresztelésből.