„A védekezés ma arra épül, hogy Orbán Viktor gumicsizmában kiáll a gátra, és ettől a víz apadni kezd”

Sokkal nagyobb árvizek lesznek. A vízügyi intézményrendszer aggasztóbb helyzetben van, mint a védművek – véli Droppa György, a Duna Kör és az Ister Kelet-Európai Környezetvédelmi Kutatóintézet volt vezetője. Szerinte valószínűleg szükség lenne egy csatornára, amelyik összeköti a Dunát és a Tiszát, kár, hogy az, ami ma a vízügyben történik, jó esetben a XIX. század ismeretszintjét képviseli. Interjú.