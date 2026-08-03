A miniszterelnök optimistább vízügyi előrejelzéseket kapott. Bár a Sándor-palotában tartott sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a parlamenti frakcióvezetők konstruktívan álltak hozzá az energiaválsághoz, a Fidesz-frakció vezetője szerint a kormány nem vezeti a helyzetet.
Sokkal nagyobb árvizek lesznek. A vízügyi intézményrendszer aggasztóbb helyzetben van, mint a védművek – véli Droppa György, a Duna Kör és az Ister Kelet-Európai Környezetvédelmi Kutatóintézet volt vezetője. Szerinte valószínűleg szükség lenne egy csatornára, amelyik összeköti a Dunát és a Tiszát, kár, hogy az, ami ma a vízügyben történik, jó esetben a XIX. század ismeretszintjét képviseli. Interjú.
Vannak még csodák.
Sokan maguk kezdtek illegális víziállásaik elbontásába, minthogy tetemes összegeket fizessenek a vízügynek.
Az érdekek sokfélék, de a riasztó aszályok láthatóan feltöltik kreativitással az együtt gondolkodó szakemberek fórumait.
Az iváncsai ipari park vízellátására és az aszálykár enyhítésére, és ezúttal a kifejezetten az erre a célra létrehozott keretből.
Ezeknél a beruházásoknál a környezeti hatásvizsgálati eljárás, valamint a természetvédelmi eljárások kivételével az összes közigazgatási hatósági ügyet gyorsítva kell intézni, a rendelet keddi hatálybalépésekor már folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyek esetében is.
Négyszázalékos béremelést kérnek. Nem lenne elég, de hozzájárulna a „munkabéke” helyreállításához.
Rövid, de annál velősebb véleményt fogalmazott meg az LMP alapítója.
Az árvízvédelemért is felelős osztályon dolgozó nőnek fogalma sem volt a szakterületről, és a számítógépét sem tudta kezelni.
Több mint kétmilliárd forintot kap Mészáros Lőrinc cége a Felcsút környéki Váli völgy vízrendezésére. 2001-ben ezt a feladatot 2,7 milliárd állami forintért egyszer már elvégezték.
A Dunán levonuló árhullám miatt a vízügyi szakemberek folyamatos figyelőszolgálatot tartanak fenn - közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság.