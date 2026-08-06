Magyar Péter: Holnaptól nincs szükség az önkéntes fogyasztáscsökkentésre

fogyasztás;paksi atomerőmű;hőségriasztás;energiaválság;Magyar Péter;

2026-08-06 21:06:00 CEST

Részleteket holnap reggelre ígért a miniszterelnök.

Közösen megcsináltuk, és megvédtük hazánk energiabiztonságát. Köszönjük Magyarország! Holnaptól nincs szükség az önkéntes fogyasztáscsökkentésre - jelentette be Magyar Péter a Facebookon.

A miniszterelnök reggelre ígérte, hogy bővebben ismerteti a Védelmi Munkacsoport döntéseit.

Néhány órája a kormányfő még arról posztolt, hogy az Orbán-kormány már 2022-ben tudta, hogy a magyar energiarendszer a végnapjait éli és az összedőlés szélén áll, mégsem tettek semmit. Egy 2022-es kormányelőterjesztésből ugyanis az derült ki, hogy „a rendszer egyensúlyának fenntartása érdemi piaci beavatkozás nélkül a végnapjait éli, költségei soha nem látott mértéket öltenek (évi 50 Mrd Ft-ról évi 392 Mrd Ft-ra nőhet), drasztikus intézkedések hiányában néhány hónapon belül fenntarthatatlanná válik. (...) A jelenlegi erőművi infrastruktúra öregszik, új erőművek, melyek bármikor (bármely évszakban és napszakban) képesek villamos energiát tervezhetően termelni, nem létesültek.”

A kormányelőterjesztés szerint a kiváltó ok az volt, hogy az Orbán-kormány egy teljes paksnyi áramigénnyel terhelte meg a rendszert a nagyberuházók kedvéért. Pontosan tudták, hiszen kiszámolták, hogy több áramot ígértek oda a nagy ipari (akkumulátoripari) beruházásoknak, mint amennyit a hazai energiarendszer biztonságosan elő tud állítani – írta a miniszterelnök.

Magyar Péter azt ígérte, nagy mennyiségben fognak energiatároló kapacitásokat építeni, mert jelenleg közel kilencszer annyi napenergiát tudunk termelni, mint amennyi tároló van. Emellett fejleszteni fogják a villamosenergia-hálózatot, és már pénteken eredményt hirdetnek a másfél milliárd eurós, közel 600 milliárd forint uniós forrásból megvalósuló ilyen pályázaton.