Távozik a CÖF éléről Csizmadia László

békemenet;CÖF;Csizmadia László;CÖF-CÖKA;ifj. Lomnici Zoltán;

2026-06-01 12:54:00 CEST

Úgy tudni, a fideszes civil szervezet vezetését ifj. Lomniczi Zoltán veszi át.

Leváltották Csizmadia Lászlót a CÖF–CÖKA éléről, ifj. Lomniczi Zoltán veszi át a Fidesz-közeli civil szervezet vezetését – tudta meg a hvg.

A portál elérte telefonon Csizmadiát, aki a „leváltás” szót kikérte magának, sőt egyenesen sértőnek nevezte, ugyanakkor azt elmondta, hogy valóban lesznek változások a szervezet vezetésében, és hozzátette, hogy ő hamarosan 80 éves lesz. A változásokkal kapcsolatban későbbre ígért hivatalos közleményt.

A Civil Összefogás Fórum a Fidesz-kormányzat kedvenc civil szervezete volt, többek között ők szervezték rendszeresen a Békemeneteket is. A CÖF támogatása sem volt a legátláthatóbb az elmúlt években, 2024-ben például 1,25 milliárd forintot kaptak „magánemberektől és vállalkozóktól”, de ennél részletesebb bontást erről az összegről nem közöltek.