Távozik a CÖF éléről Csizmadia László

Leváltották Csizmadia Lászlót a CÖF–CÖKA éléről, ifj. Lomniczi Zoltán veszi át a Fidesz-közeli civil szervezet vezetését – tudta meg a hvg.
A portál elérte telefonon Csizmadiát, aki a „leváltás” szót kikérte magának, sőt egyenesen sértőnek nevezte, ugyanakkor azt elmondta, hogy valóban lesznek változások a szervezet vezetésében, és hozzátette, hogy ő hamarosan 80 éves lesz. A változásokkal kapcsolatban későbbre ígért hivatalos közleményt.
A Civil Összefogás Fórum a Fidesz-kormányzat kedvenc civil szervezete volt, többek között ők szervezték rendszeresen a Békemeneteket is. A CÖF támogatása sem volt a legátláthatóbb az elmúlt években, 2024-ben például 1,25 milliárd forintot kaptak „magánemberektől és vállalkozóktól”, de ennél részletesebb bontást erről az összegről nem közöltek.CÖF-CÖKA: Célunk, hogy magasra tartsuk Békemenetünk lámpását, hogy az megvilágítsa Európát is24 oldalas zsebkönyvben magyarázza az Orbán-kormány 16 évének eredményeit a CÖF-CÖKA