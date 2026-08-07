Vitézy Dávid megmagyarázta, miért nyert közbeszerzést a Mészáros-féle cég, 2027-től csökkentené a MÁV és a GYSEV függését a külső sínhegesztő cégektől

Vitézy Dávid;tender;Mészáros Lőrinc;V-Híd Építő Zrt.;

2026-08-07 16:39:00 CEST

A közlekedési és beruházási miniszter szerint azért nyert egyedüli ajánlattevőként a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd, mert a magyarországi sínhegesztési piacon gyakorlatilag megszűnt a verseny.

Saját sínhegesztési képességének visszaépítését rendelte el a közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Államvasutaknál (MÁV), a Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. (GYSEV) vezetését pedig arra kérte, hogy gyorsítsák fel saját sínhegesztési kapacitásuk kiépítését.

Vitézy Dávid pénteki Facebook-bejegyzésében arra reagált, hogy ismét a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó V-Híd Zrt. nyert sínhegesztési közbeszerzést.

A miniszter közölte, az eljárás még az előző kormány idején indult: a piackutatás márciusban kezdődött, a felhívást április 3-án tették közzé az Európai Unió Hivatalos Lapjában, az ajánlat pedig a jelenlegi kormány megalakulása előtt érkezett. A tárcavezető azt írta, nem talált és nem is kapott olyan információt, amely szabálytalanságra utalna. Álláspontja szerint ha egy eljárás jogszerű, a fedezet rendelkezésre áll, és a feladatot el kell végezni, akkor egy kormány nem zárhat ki egy ajánlattevőt pusztán politikai alapon. A problémát abban látja, hogy a tenderen csak egy vállalkozás tett ajánlatot.

Az ügyben a MÁV és a GYSEV vezetésétől részletes jelentést kért. A GYSEV vezérigazgatójának beszámolója szerint a V-Híd „gyakorlatilag a magyar piacon szabad kapacitással egyeduralkodó”. A másik, ilyen munkára képes társaságként megnevezett Swietelsky Vasúttechnika Kft. a GYSEV tájékoztatása alapján azért nem adott ajánlatot, mert nincs elegendő szakembere, és egy újabb eljárásban sem tudna ajánlatot tenni.

Vitézy Dávid szerint a MÁV korábban rendelkezett saját sínhegesztési kapacitással, de ezt az elmúlt években fokozatosan leépítették, a MÁV-THERMIT Kft.-t pedig 2015-re megszüntették. A szükséges munkákat ugyanakkor nem lehet elhalasztani: a sínhegesztés a vasúti közlekedés biztonságának alapfeltétele, ezért a folyamatban lévő tendert sem állították le.

A GYSEV-nél már megkezdődött a saját sínhegesztési kapacitás kiépítése. A miniszter azt írta, a társaság korábbi pályahálózatán a hegesztések 70 százalékát saját erőből végezte, a tavaly a MÁV-tól átvett pályahálózat miatt azonban idén jelentős külső kapacitásra kellett támaszkodnia. Vitézy Dávid szerint ezen nem egyetlen közbeszerzés újraindítása változtat, hanem az, hogy visszaépítik az állami vasúttársaságok saját szakmai kapacitásait, valódi versenyt teremtenek a piacon, és megszüntetik az elmúlt években kialakult függőséget. Azt írta, a cél az, hogy 2027-től már jelentősen kisebb legyen a vasúttársaságok külső vállalkozóktól való függése. A MÁV-nál már megkezdődött a saját sínhegesztési képesség visszaépítése: folyamatban van a szükséges eszközök beszerzése és a tanúsított szakemberek felvétele, a MÁV-csoport pedig 20 fő hegesztői létszám felvételére már engedélyt is kapott.