Donald Trump Béketanácsától kér választási megfigyelőket a CÖF

2026-03-24 16:43:00 CET

Csizmadia László, a szervezet vezetője a NATO-t is megkereste.

Donald Trump Béketanácsához fordul a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA). A fideszes civil szervezet azt kéri, hogy a testület fordítson kiemelt figyelmet a magyarországi országgyűlési választásokra, továbbá, ha lehetséges, választási megfigyelőkkel is járuljon hozzá a demokratikus folyamatok legitimációjához - közölte a CÖF-CÖKA külügyi igazgatója az MTI szerint kedden, budapesti sajtótájékoztatóján.

Tordai Máté, aki a Patrióta Európai Civil Együttműködésért Alapítvány elnöke is, elmondta: a CÖF-CÖKA elnöke, Csizmadia László a NATO mellett levélben fordult a Béketanácshoz is. Ezekben arra kérték a szervezeteket, hogy lépjenek fel az „ukrán erőszakos fenyegetéssel” és a magyar választási folyamatokba való beavatkozásokkal és delegitimációs törekvésekkel szemben.

„A magyar civil társadalom eddig is érthető felháborodással, de mégis felelőségteljes önmérséklettel figyelte a Brüsszel, Ukrajna, Tisza Párt közötti politikai szövetség fejleményeit” - fogalmazott az álcivil, hozzátéve, ugyanakkor van az a pont, amikor nem elég diplomatikus körmondatok mögé bújva beszélni arról, ami történik, hanem ki kell mondani: „eddig és ne tovább!” Mint kifejtette, a CÖF-CÖKA a NATO-t és a Trump-féle Békatanácsot azért kereste meg, mert az elmúlt időszakban Magyarországnak olyan szélsőséges jelenségekkel kellett szembenéznie, amelyek egyszerre érintik a szuverenitását, demokratikus működését, valamint a „fizikai biztonságát is”. Itt nem csupán politikai ízlésbeli különbségekről, elméleti vitákról van szó, hanem arról, hogy a politika szerepét „klasszikus maffiamódszerek vették át” - mondta Tordai Máté, aki ez alatt természetesen minden bizonnyal nem a NER-elit mesés gazdagodására gondolt. Elmondta, az ukrán politikai és katonai vezetés „agresszív kijelentéseket fogalmaz meg Magyarországgal és a demokratikusan megválasztott vezetőivel szemben”.

A Trump-féle Béketanácsról mostanában keveset lehet hallani, amelynek egyik oka az is lehet, hogy az alapító amerikai elnök, valamint a testület másik oszlopos tagja, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök február 28-án háborút indítottak Irán ellen.

Tordai Máté azt mondta, amikor az ukrán elnök a nyilvánosság előtt „halálosan megfenyegeti a magyar miniszterelnököt", továbbá amikor ukrán katonai vezetők „Magyarország megtámadásáról és magyar emberek megsemmisítéséről elmélkednek”, akkor joggal merül fel a kérdés, meddig lehet ezt következmények nélkül folytatni, és mit tesz ez ellen az a szövetségi rendszer, amelynek Magyarország a tagja? Szavai szerint a NATO-főtitkártól a többi mellett arra kértek válaszokat, hogy figyelemmel kísérik-e a fejleményeket; várható-e, hogy a jövőben hivatalosan is megnyilvánulnak, valamint, hogy „milyen forgatókönyvek lépnének életbe, ha Ukrajna beváltaná a megtett fenyegetéseit?”

Mindezzel az a céljuk, hogy a válaszokkal hozzájáruljanak a magyar emberek biztonságérzetének növeléséhez - közölte Tordai Máté. Felhívta az ukrán politikai és katonai vezetés figyelmét arra, abban a szövetségi rendszerben, amelyhez csatlakozni szeretnének, nem elfogadott és tűrhető, hogy „szuverén országok demokratikusan megválasztott vezetőit és területi integritását fenyegetik”. Kitért arra is, hogy a CÖF-CÖKA felháborítónak tartja, hogy a Tisza Párt egyes politikusai nem határolódnak el ezektől a szélsőségektől, és „még asszisztálnak is ezekhez”. „Ez állaspontunk szerint nem kevesebb mint nettó hazaárulás” - fogalmazott Tordai Máté, noha példákkal nem támasztotta alá a gondolatmenetét, például, hogy mely tiszásoktól várt volna még kiállást, Magyar Péter ugyanis elítélte, amikor Volodimir Zelenszkij fenyegetést fogalmazott meg Orbán Viktor felé.

A fideszes civil azt magyarázta, hogy a Béketanácsnak küldött levél „a magyar demokrácia legitimitásának és integritásának védelme érdekében született meg”, ugyanis azt látják, hogy a Tisza Párt a választási vereség felelőssége elől menekülve „tudatosan építi a választási csalás narratíváját annak érdekében, hogy ezáltal szándékosan szítsa a társadalmi feszültséget”.

A külügyi igazgató azt mondta, a közösségi médiában jelenleg is egy olyan tiszás kampányt zajlik, amely „egy az egyben kimeríti a választás rendje elleni bűncselekmény törvényi tényállását”. Ennek a kampánynak a célja, hogy jobboldali szavazatok érvénytelenné váljanak - mondta Tordai Máté. Szavai szerint az említett „antidemokratikus manőverezések miatt, a nemzeti oldal választási győzelme után számíthatunk arra, hogy Brüsszel és más átpolitizált nemzetközi szervezetek meg fogják kérdőjelezni a választások eredményét”. Mindezért érezték indokoltnak, hogy a Béketanácshoz forduljanak - mondta Tordai Máté.

Ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF-CÖKA szóvivője emlékeztetett arra, hogy az elmúlt időszakban többször, elsősorban a Momentumhoz köthető politikusok a NATO-hoz fordultak a magyar demokrácia védelmében. A CÖF-CÖKA álláspontja, hogy a Béketanács „portfóliójába” kerülhet a jövőben - amennyiben az ENSZ, vagy más nemzetközi szervezetek helyébe lép - demokrácia- és szuverenitásvédelem, valamint választások intaktságának biztosítása is - mondta a szóvivő, aki emlékeztetett, Csizmadia László már korábban a NATO-főtitkárhoz írt levelet.

Ifj. Lomnici Zoltán közölte azt is, hogy mivel szombaton egy hírportál arról írt, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Nem akarunk háborút! jelszóval akar kampányolni, levédették a nemakarunkhaborut.hu domain nevet. Ez „a domain és a mögötte lévő, sokkal fontosabb tartalom az a nemzeti oldalt illeti és a nemzeti oldal miniszterelnökéhez kapcsolódóik szorosan” - indokolta a lépést az álcivil szervezet szóvivője.