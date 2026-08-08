A magyaroknak az orosz–ukrán háborúról is csak a történelmi sérelmek jutnak az eszükbe, sokan nem is tartják egyértelmű áldozatnak Ukrajnát

Magyarország;kutatás;kommentek;orosz-ukrán háború;

2026-08-08 19:45:00 CEST

A magyar közösségi médiában kommentelők számára az orosz–ukrán háború nem egyértelmű jók és rosszak történeteként jelent meg. A vitákban a jelen konfliktusa összekapcsolódott a múlt sérelmeivel, a kisebbségi kérdésekkel és azzal, hogyan látják Magyarország helyét Európában. Két kutató három éven át több mint 190 ezer Facebook-hozzászólást olvasott el.

Úgy tűnt, hogy az orosz–ukrán háború egyfajta prizmává vált a kommentelők számára, amelyen keresztül számos, látszólag nem kapcsolódó társadalmi és politikai kérdést értelmeztek újra. A hozzászólások jelentős része már nem magáról a frontról szólt, hanem a magyar–ukrán viszonyról, Trianonról, a kárpátaljai magyar kisebbségről, az 1956-os emlékezetről vagy a Nyugathoz és Oroszországhoz fűződő viszonyról – fogalmazott a Népszavának Andits Petra kulturális antropológus, aki kutatótársával, Vancsó Anna szociológussal kommenteken keresztül próbálta megérteni, hogyan értelmezik a magyarok az orosz–ukrán háborút.

Gyakran írják egy-egy cikk alá, hogy „én csak kommenteket jöttem olvasni”. Vancsó Anna és Andits Petra valóban ezt tette, kutatásukban ugyanis a háború kitörését követő három éven át több mint 190 ezer Facebook-hozzászólást elemeztek nyolc – négy egykori kormánypárti és négy független – portálon keresztül.

A kutatók szerint az eredmények azért is izgalmasak, mert noha erősen visszaköszöntek az ismert politikai narratívák bennük, az emberek mégsem tudtak állást foglalni orosz vagy ukrán oldalon. A beszélgetések szerteágazóak voltak, és gyakran egymásnak ellentétes álláspontok is megfértek egymás mellett.

– Gyakori volt például az a gondolatmenet, hogy Oroszországnak nem volt joga megtámadni Ukrajnát, ugyanakkor

Ukrajna is hibázott az orosz kisebbség kezelésében, vagy a magyar kisebbség helyzete miatt nem tekinthető egyértelmű áldozatnak. És különben sem kellett volna húzogatni az oroszlán bajszát.

Ezek a látszólag ellentmondásos érvek azt mutatják, hogy a magyar kommentelők számára a konfliktus értelmezése korántsem fekete-fehér – mondta Vancsó Anna. Ebben nagy szerepet játszott a történelmi emlékezet is, ami nem egyszerűen háttérként jelent meg, hanem a jelen értelmezésének eszközeként.

Míg a 2015-ös migrációs válság idején a politikai kommunikáció elsősorban történelmi mítoszokra – például Magyarország mint „a kereszténység védőbástyája” állt szemben az idegen kultúrájú hordákkal – épített, addig az orosz–ukrán háború kapcsán olyan emlékek kerültek elő, amelyek sok családban még ma is személyes tapasztalatként élnek. Az 1956-os szovjet bevonulás, a szovjet megszállás, azon belül az ukrán katonák viselkedése vagy a kárpátaljai magyarok helyzete mind visszatérő hivatkozási pont volt. Andits Petra ezzel kapcsolatban újabb érdekességet árult el: ugyanazt a történelmi eseményt akár teljesen ellentétes álláspontok igazolására is használták. 1956 például egyszerre szolgált az ukránokkal való azonosulás alapjaként – hiszen ők is egy orosz megszálló hatalommal szemben harcolnak – és az ukránokkal szembeni sérelmek forrásaként, amikor a kommentelők az ukrán katonák szovjet hadseregben betöltött szerepét idézték fel. A múlt tehát nem kész válaszokat adott, hanem egy olyan készletet, amelyből a kommentelők a jelenről alkotott álláspontjukat felépítették – magyarázta a kutató.

A kommentekből az is kiderült, hogy a magyar társadalom sem Oroszországról, sem Ukrajnáról nem alkot egységes és egyébként pozitív képet. Az oroszokhoz egyszerre kapcsolódik a szovjet elnyomás emléke és az orosz kultúra iránti tisztelet, míg Ukrajna megítélését jelentősen befolyásolják a két ország korábbi konfliktusai, mint például a kárpátaljai magyarok helyzete.

A kutatás külön foglalkozott az ukrán menekültek megítélésével is. E szerint amikor kizárólag az a logika jelent meg, hogy egy megtámadott országról van szó, a kommentek egyértelműen támogatóak voltak a menekültekkel szemben. Amint azonban bekerültek a magyar történelmi és személyes tapasztalatok, a kép már jóval árnyaltabbá vált.

– Amint szóba került a kárpátaljai magyar kisebbség helyzete vagy az ukrán kisebbségpolitika, az ukrán menekültek „érdemessége” is vitatottabbá vált. Mindemellett a kommentelők gyakran egymással versengő áldozati pozíciókat állítottak fel, ki szenvedett többet, ki érdemel nagyobb együttérzést, és kinek jár inkább a segítség – magyarázta a szociológus, amit Andits Petra azzal egészített ki, hogy miközben nemzetközi kutatásokban az ukrán menekültek kedvezőbb megítélését gyakran azzal magyarázzák, hogy az európai befogadó társadalmak kulturálisan közelebbinek érzékelik őket, a magyar kommentelők esetében ez sem feltétlenül jelentett nagyobb szolidaritást. – A közelség itt egyben közös történelmet, kisebbségi konfliktusokat és kölcsönös sérelmeket is jelent. Vagyis ugyanaz a regionális közelség, amely megkönnyítheti az azonosulást az ukrán menekültekkel, olyan történelmi és politikai emlékeket is mozgósíthat, amelyek gyengítik ezt a szolidaritást – szögezte le.

Ráadásul a nemzetközi kutatások általában azt mutatják, hogy a segítség sokszor feltételesként jelenik meg a menekültek kapcsán: segítséget érdemelnek, ha dolgoznak, beilleszkednek, megfelelően viselkednek vagy hálát mutatnak. Itt viszont sok hozzászólás egész nemzetek közötti elszámolássá alakult: miért segítsünk mi az ukránoknak, ha Ukrajna nem bánik megfelelően a kárpátaljai magyarokkal? Sőt az a kérdés is megjelent, hogy vajon az ukránok segítenének-e nekünk, ha Magyarország kerülne hasonló helyzetbe. Így egy jelenlegi humanitárius segítség megítélésébe korábbi és elképzelt jövőbeli magyar–ukrán viszonyok is bekerültek.

Az ukrán menekültek érdemességének a kérdésével kapcsolatban a kutatók azt is megállapították, hogy a kereszténység jóval kisebb szerepet játszott ezekben a vitákban, mint a migrációs válság idején.

Míg 2015-ben a keresztény identitás központi eleme volt a politikai kommunikációnak, az ukrán háború ügyében ez a motívum csak ritkán jelent meg. Amikor mégis előkerült, inkább morális kérdésként fogalmazódott meg.

Sok kommentelő azt kérdezte, összeegyeztethető-e a keresztény értékrenddel a menekültek visszaküldése vagy a velük szembeni elutasító politika. Különösen igaz volt ez akkor, mikor a Fidesz ahhoz a feltételhez kötötte az ukrán menedékesek lakhatási támogatását, hogy rajta van-e egy listán, mely (az akkori kormány szerint) a háború sújtotta területeket érintette. Így például Kárpátalja nem szerepelt rajta, tehát sok már itt élő, magyar ajkú ember munka hiányában kénytelen volt visszavándorolni Ukrajnába.

– A közösségi médiában ez a hír sokakat megmozgatott, még olyanokat is, akik egyébként inkább menekültellenes állásponton voltak. Az, hogy itt élő, kiszolgáltatott embereket, akik ugyanolyan fehér-keresztények, mint mi, egy háborús országba küldünk vissza, egy olyan morális határt érintett, ami túlmutatott a korábbi vitákon. Itt jelent meg a kereszténység, azonban nem kulturális vagy civilizációs értelemben, hanem mint erkölcsi mérce – fogalmazott Vancsó Anna. Mindezek alapján a kutatás azt mutatta meg, hogy az orosz–ukrán háború a magyar társadalomban nem pusztán egy külpolitikai konfliktusként jelent meg, hanem olyan tükörként, amelyben saját történelmi tapasztalataink, identitásaink és értékválasztásaink is újraértelmeződtek.